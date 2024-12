"Aquí se pasa trabajo": Cubano en España muestra cómo se gana la vida trabajando a 46 metros de altura

Desde el andamio donde trabaja, a 46 metros sobre el suelo, Magdiel Camejo reflexiona sobre lo que significa empezar de cero en otro país. Este cubano emigrado a España tomó de punto de partida su propia experiencia para enviar un mensaje directo a quienes creen que la vida fuera de Cuba es más sencilla.

“Aquí no es llegar, coger un avión y ya estar trabajando en una oficina, en un mostrador o de taxista. Aquí se pasa trabajo, mi gente. Mira dónde estoy subido, a 46 metros de altura, haciendo fuerza con las manos para un salario de 1200 euros, que prácticamente se me va en la renta, la luz, el agua y un poco de comida”, explica en un video publicado en TikTok.

Agradecido por tener un empleo y la oportunidad de sostenerse, Magdiel deja claro que no se arrepiente de su decisión de emigrar, pero advierte que la vida en España requiere sacrificios. “Aquí la gente se gana la vida trabajando. Aquí nadie se gana la vida inventando, todo está inventado. Si vienes con la ilusión de pasear y comprar ropa, no es así”, dice mientras muestra cómo manipula materiales pesados en su jornada.

Sus palabras no tardaron en generar debate entre otros migrantes. Algunos coincidieron con su relato, como quien comentó: “Prefiero pasar trabajo aquí en España que en Cuba”; mientras otros señalaron que existen alternativas: “Por ese salario no me subo allá arriba, hay otros trabajos igual de duros pero mejor pagados”.

Magdiel también habló de la nostalgia que siente por su familia en Cuba, a quienes desearía tener cerca, pero deja claro que está acostumbrado a los retos. “Yo estoy acostumbrado a pasar trabajo, estoy acostumbrado a trabajar y a ganarme la vida. Pero vengan con la mentalidad de trabajar, porque la vida aquí no es jamón”, asegura con franqueza.

Desde las alturas de su andamio, Magdiel no solo trabaja, sino que busca concienciar sobre lo que significa emigrar. Su mensaje es claro: “Si yo no hago esto, en mi casa no se come”, concluye mientras recuerda que cualquier éxito fuera de casa depende del esfuerzo.

