Cubana en EE.UU defiende ayudar a su familia en la isla: "Los míos no se van a morir de hambre"

Mientras algunos cubanos fuera de la isla debaten si enviar ayuda a sus familiares apoya o no al régimen, otros tienen claro que la prioridad es apoyar a los suyos, sin importar la política ni las opiniones ajenas. Este es el caso de esta cubana, que recientemente estuvo de visita en la isla, para quien la realidad que viven sus seres queridos no le deja otra opción que ayudarlos de la mejor manera posible.

En un video publicado en TikTok, la creadora @mialiaboutique_ respondió a un comentario que reflexionaba sobre la ayuda a familiares en la isla, argumentando que “todos los cubanos necesitan calidad de vida, no solo los que tienen familia en el yuma”.

Con un mensaje claro y directo, ella expresó: “Mi amor, es tu criterio no, es el criterio de todo el cubano que está aquí” y explicó que, aunque muchos prefieren no involucrarse, su prioridad es hacer todo lo necesario para que los suyos no sufran. “Siempre y cuando a mí me quede un gato en Cuba, yo voy a estar mandando para Cuba, porque los míos no se van a morir de hambre”, afirmó con determinación.

Además, subrayó que no le interesa cambiar el sistema ni entrar en debates políticos: “Yo no voy a cambiar el mundo ni el sistema, pero voy a tratar de cambiar la forma de vida de los míos”. Reconoció que en Cuba la situación es cada vez más difícil y que no puede imaginar cómo sobreviven quienes no tienen familia que los ayude desde el extranjero.

El video ha generado una ola de comentarios, muchos de ellos en apoyo a su postura. Algunos usuarios dijeron: “Mientras mi madre viva en Cuba siempre la voy a ayudar en todo”; “Yo pienso igual, la política es otra cosa, la familia por encima de todo”; “Así mismo, a los que le duele y tienen sentimientos no nos importa la política”. Otros destacaron la empatía detrás de sus palabras: “Bravo, Dios te bendiga siempre”; “Me gustaron mucho tus videos regalando a tu familia, hasta lloré”.

Sin embargo, también hubo quienes señalaron las dificultades de enviar ayuda. Un comentario expresó: “Por mucho que mandes, siempre les van a faltar muchas cosas”, mientras otro cuestionó: “Una forma de egoísmo justificada con ‘mi opinión’… ¿y la unidad? Únete a la lucha”.

A pesar de las diferencias de criterio, el mensaje de @mialiaboutique_ refleja una realidad común entre muchos cubanos fuera de la isla: la lucha constante por apoyar a sus seres queridos, dejando de lado ideologías y centrándose en el bienestar de su familia.

