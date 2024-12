Cubana en EE.UU. se atreve a conducir en la nieve y descubre el temido 'secreto negro' bajo sus ruedas

Daiana Díaz (@daianadiaz2107) compartió en TikTok su experiencia manejando por primera vez con nieve en Estados Unidos, describiendo con emoción y detalle cómo enfrentó este nuevo reto. “Para ser mi primer día manejando con la nieve creo que fue genial, no tuve miedo para nada, tuve mucha precaución”, comentó en el video mientras contaba que el carro no resbaló, algo que era su mayor temor. Daiana, quien ahora vive en Missouri, mostró las vistas blancas alrededor de su casa y confesó: “Es una luz, todo blanco, me encanta esto. Es una experiencia única, maravilla”.

Aunque se mostró emocionada, también admitió tener cierto temor al "hielo negro", un peligro para conductores en condiciones invernales. “Vamos a ver en estos próximos días con el hielo negro ese que dicen que puede salir y son cosas a las que les temo, pero bueno, con cuidado”, dijo, añadiendo que sigue las recomendaciones de su audiencia: “Muchos me dejaron comentarios, que tuviera cuidado, precaución, que anduviera suave, y así estoy manejando”.

Los usuarios de TikTok llenaron la publicación de cariño y consejos. “Debes tener cuidado cuando caiga nieve y lluvia y las temperaturas estén en negativo, porque ahí se congela el piso y es resbaloso con el carro y caminando también”, escribió una seguidora. Otro añadió: “El secreto de manejar en la nieve es ir suave y no pasará nada; llevo 5 años manejando nieve y los sustos que he pasado son por correr”. Algunos le recomendaron medidas adicionales: “Lava el carro en cuanto puedas porque la sal los daña” o “Coloca los neumáticos para la nieve”.

Varios usuarios también destacaron la belleza de esta experiencia. “Es hermoso, más para ti que nunca viste nevar, porque en Cuba ni soñar ver y vivir todo lo que estás viviendo”, escribió alguien, mientras otro señaló: “Es una experiencia muy hermosa, pero cuidado con el frío que deja el hielo cuando se derrite”. Otros compartieron su perspectiva más práctica: “Cuando esté nevando y te dirijas a salir, ora y pídele a Dios que te proteja siempre”.

Daiana respondió a sus seguidores agradeciendo cada consejo y asegurando que está disfrutando mucho esta nueva etapa de su vida, aunque con precaución. En sus palabras: “Es todo tan lindo, incluso entra claridad por la ventana por la mañana. Es algo único”.

Preguntas frecuentes sobre la experiencia de manejar con nieve en EE.UU.