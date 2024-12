Daniela Reyes comparte sensuales fotos en Instagram pero la critican por su delgadez: Así respondió la influencer

Daniela Reyes está en modo modelo de revista sacando a relucir toda su belleza y sensualidad ganándose los elogios de sus seguidores, pero también aparecen las críticas, y no de la forma más acertada.

La youtuber cubana arrancó unos cuantos suspiros en Instagram con las fotos más provocadoras. Nuevamente fueron posados en la arena muy cerca del mar y aunque el paisaje es el mejor para estampas de este tipo, la influencer se roba todas las miradas.

En unas posó para las cámaras con el cabello suelto mojado y un conjunto tejido de top y falda larga, ideal para lucir en un día de playa.

En otras llevando un ceñido vestido color rojo vino con una transparencia al frente que no deja mucho a la imaginación y la hace ver aún más provocadora.

Aunque los comentarios fueron mayormente positivos llenándola de elogios y piropos, una internauta le escribió en este último post: “No lo tomes como critica, estás super delgada no te ves tan brillante como antes, no sé si es Yomil o Cuba pero una de las dos no te asientan”.

Captura Instagram / Daniela Reyes

Daniela no dejó pasar este comentario y respondió: “De qué otra forma que no sea crítica o hate se puede percibir un comentario que solo tiene palabras negativas… pero no tomo nada personal y tampoco tomo muy en serio ni los halagos ni las críticas, yo estoy más feliz, contenta y en paz que nunca y lo digo de corazón. Lo que si no me asienta son esos comentarios pasivos agresivos y cuando eso sucede reiterativamente de un mismo perfil bloqueo para mantener toda esa felicidad, paz y contentura que siento como acabo de comentarte”.

La influencer recibió el apoyo de otros muchos seguidores que defendieron el hecho de que se sienta bien consigo misma estando más delgada o con más peso.