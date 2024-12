Alerta en Sancti Spíritus: Mujer lleva varios días desaparecida en Trinidad

Vídeos relacionados:

La cubana Felicia Gómez Díaz lleva varios días desaparecida en Trinidad (Sancti Spíritus) y su familia pide ayuda para encontrarla. Ella fue vista por última vez el pasado 5 de diciembre. Vestía abrigo verde, licra, gorra azul del equipo de béisbol de Sancti Spíritus y botas de goma. Desde su entorno aclaran que no sufre ningún tipo de demencia ni deterioro cognitivo.

Madre de una hija, Yaneisy Gómez Gómez, y abuela de Jessica Cabrera Gómez, Felicia es una mujer casada. De hecho, su esposo es quien ha facilitado la descripción de la ropa que llevaba el día que desapareció.

Lo más leído hoy:

La familia no tiene ni una sola pista que le ayude a dar con su paradero. No sabe dónde puede estar ni qué le pudo haber pasado. Además pide, por favor, que se comparta esta información y que no se corra la voz de que ha aparecido, sin antes tener confirmación de su entorno en Cuba porque ya ha habido bulos en ese sentido, llegando, incluso, a especular con su muerte.

Felicia Gómez Díaz reside en la comunidad rural de La Ermita, perteneciente al Consejo Popular Caracusey, que está ubicado en la carretera de Trinidad a Sancti Spíritus.

Su familia la busca "sin descanso" y asegura que en cuanto aparezca informarán a través de sus redes sociales, algo que a día de hoy aún no han hecho.

"Estén al tanto en las calles, por si la ven", pide angustiada su nieta, que ha recriminado duramente a quienes propagan fake news que lo único que hacen es entorpecer la búsqueda porque se inventan que ha aparecido, cuando no es cierto y la gente deja de buscarla.

"Necesitamos ayuda, de verdad. Todo el que pueda hacer algo, todo el que la pueda buscar, que me contacte", señaló la nieta en su perfil de Facebook.

El entorno de la abuela desaparecida en Sancti Spíritus ha publicado un número de teléfono de Cuba (59996249) para contactar en caso de tener noticias de Felicia Gómez Díaz. Cualquier detalle, cualquier información es importante.

A la desaparición de Felicia se suman otras desapariciones en Cuba de las que hemos tenido noticias en los últimos días. En Holguín buscan desde hace un mes a una señora llamada Mercedes, que sufre demencia y reside en el barrio Calera 3, de San Germán, en Urbano Noris.

Más suerte hubo para encontrar hace unos días a un joven desparecido en La Habana tras salir de pase del Servicio Militar, que finalmente fue encontrado sano y salvo deambulando por un parque.

También en La Habana buscan a un abuelo con Alzheimer, desaparecido a mediados de noviembre. El hombre se llama Miguel Sosa y fue visto por última vez en Centro Habana, aunque su residencia habitual es Jaimanitas, en Playa.

A día de hoy vive con angustia la familia de Reinel Porra Cervantes, del batey Trilladera, de Jatibonico (Sancti Spíritus), que lleva dos años sin dar señales de vida. Fue visto por última vez en una unidad militar de Topes de Collantes. La madre pide ayuda para encontrarlo.