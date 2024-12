Una cubana que se identifica como @lety_palmbeach compartió en TikTok el emotivo momento en que recibió a su tío de 77 años en un aeropuerto de Florida, después de que él llegara con una visa de turismo tras pasar por Guyana. El peculiar recibimiento, lleno de humor y creatividad, hizo reír y llorar a miles de usuarios en redes sociales.

En el video, que ya se ha hecho viral, se puede ver a familiares disfrazados de personajes como una vaca, Pikachu y Shrek, quienes abrazan con alegría al recién llegado. El tío, visiblemente emocionado y sorprendido, tuvo que adivinar quién era quién mientras recibía calurosos abrazos y sonrisas llenas de cariño.

La usuaria que publicó el video escribió junto a las imágenes: "Por fin estamos recibiendo a mi tío con su visa de turismo! No creo en la suerte, y aunque no soy muy religiosa, sí creo en el poder de la mente y en que a la gente buena le pasan cosas buenas, así que esto fue posible gracias a los buenos deseos y la energía positiva que muchos de ustedes nos han enviado".

Añadió también que el motivo de no haber compartido antes la historia fue por decisión del propio tío, quien prefirió mantener todo en reserva hasta que estuviera en Estados Unidos. Ahora, agradeció a sus seguidores por el apoyo y los mensajes de amor: "Ustedes son parte de esta alegría inmensa que sentimos hoy como familia!"

El video ha tocado profundamente a miles de personas, quienes no han escatimado en muestras de emoción en los comentarios. Reacciones como: “Qué manera de llorar de alegría, como si fuera familia mía.”; “He reído y llorado con ustedes. Felicidades, extraños. Que alegría siento por ustedes. Mil bendiciones.”; “Uno de los recibimientos más lindos, emocionantes y originales que he visto. Lluvia de bendiciones para esa bella familia.”

Además, algunos usuarios destacaron el sentido del humor del momento: “Oiga, ayúdame que me van a matar aquí. Me meó de la risa, y al final la chica de la vaca me hizo llorar.”

Este conmovedor reencuentro es un reflejo de la resiliencia y el amor familiar que caracteriza a los cubanos, quienes, sin importar los desafíos, encuentran siempre motivos para celebrar la vida y mantenerse unidos.

En otro video previo, la misma usuaria había mostrado cómo en Cuba explicaba detalladamente a su tío todo el proceso que al que se iba a enfrentar al viajar a Guyana, enseñándole que en su mochila llevaba todo lo necesario.

La historia, además de generar risas y lágrimas, es un recordatorio de lo valioso que es reunirse con los seres queridos después de años de espera y esfuerzo. Sin duda, el tío se ha convertido en el “tío más viral de TikTok”, y su historia sigue tocando corazones en toda la comunidad cubana.

¡Enhorabuena!

