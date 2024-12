Padres de Andy García permanecen plantados frente a la prisión de Santa Clara: “Quiero a mi hijo vivo”

Vídeos relacionados:

Los padres del preso político del 11J Andy García Lorenzo se plantaron frente a la prisión de Guamajal, en Santa Clara, este miércoles, para exigir información sobre su hijo, que libra una huelga de hambre desde hace 14 días en protesta por la violación de sus derechos.

“Desde temprano ya mis padres se encuentran en la parte de afuera de la prisión de Guamajal de hombres para pedir información sobre mi hermano Andy en este su día 14 en huelga de hambre”, informó en Facebook la hermana del preso político, Roxana García Lorenzo.

Lo más leído hoy:

Captura de Facebook/Roxana García Lorenzo

La joven denunció que sus padres “llevan ya días bajo vigilancia por parte de la Seguridad del Estado (SE)” y responsabilizó a ese cuerpo represor del régimen cubano “por cualquier daño que estos reciban”.

“Estaremos al tanto de cualquier novedad de mi hermano, quien a esta fecha se debe encontrar en muy mal estado de salud”, expresó Roxana, que ha manifestado en los últimos días su preocupación por las condiciones en que se encuentra su familiar y exigido a las autoridades la devolución a García de las cartas personales que le fueron confiscadas y motivaron el inicio de la protesta.

“Recuerden que contra Dios y sus hijos nadie puede, ustedes se creen con inmunidad ahora, pero esto no será para siempre… recapaciten SE”, advirtió Roxana a los represores.

La Seguridad del Estado mantuvo vigilados a los padres este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, hecho que la madre, Tairy Lorenzo Prado, denunció en sus redes y al diario independiente CubaNet.

“No nos van a callar”, recalcó en su perfil de Facebook, resuelta a continuar exigiendo el respeto a los derechos de su hijo, comenzando por la devolución de los documentos que le incautaron los oficiales de la cárcel.

Captura de Facebook/Tayri Lorenzo Prado

Dirigiéndose a la Seguridad del Estado, la madre demandó hace unos días: “Quiero a mi hijo Andy Dunier García Lorenzo vivo, lean bien, vivooooo”.

Captura de Facebook/Tayri Lorenzo Prado

En un video difundido por CubaNet, Lorenzo reiteró su denuncia de las violaciones de los derechos humanos en Cuba, y en específico de su hijo, manifestante pacífico del 11 de julio de 2021. La mujer reveló que hasta este martes, día 13 de la huelga de hambre de García, aún no se le había realizado un análisis de sangre ni tampoco le habían entregado los documentos que le quitaron.

“Hacemos responsable a la Seguridad del Estado por la salud física de Andy, por la salud emocional, por la integridad física. Estamos haciendo responsables a los mecanismos de la SE por cualquier cosa que pueda suceder con Andy o conmigo, con su papá o con cualquier familiar”, advirtió Lorenzo.

“El mundo tiene que conocer que en Cuba se violan los derechos humanos”, sentenció. “Estamos reclamando sus derechos, estamos reclamando sus cartas, estamos reclamando atención médica de vida. Los minutos pasan, las horas pasan, los días pasan, y un minuto cuenta para la vida de mi hijo”.

“Lo están llevando al límite, y están llevando al límite a la familia. ¿Qué se creen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que yo me voy a callar? ¡Yo no me voy a callar!”, afirmó. “Me han dicho los vecinos que por dondequiera está la Seguridad del Estado. Yo no tengo miedo. Yo simplemente estoy reclamando los derechos de mi hijo y voy a seguir reclamándolos hasta el último día. (…) Andy no merece estar preso, los que merecen estar presos son ustedes, ustedes que son los que estan matando al pueblo, llevándolo al límite. Libertad para Andy. No nos vamos a callar”.

Andy García Lorenzo fue condenado por el régimen a cuatro años de privación de libertad por participar en las históricas protestas del 11 de julio de 2021, en Santa Clara, Villa Clara. Le faltan alrededor de siete meses para cumplir la sentencia.

Durante más de tres años de reclusión, el joven ha sido víctima de sistemáticas violaciones de sus derechos humanos, y se le ha negado también la libertad condicional y rebaja de condena.

A fines de 2022, su hermana denunció que García estaba siendo víctima de torturas psicológicas, golpes y malos tratos en el campamento de trabajo donde permanecía recluido.

En una visitada a la prisión hace unas semanas, su madre lo encontró “extremadamente delgado, con los ojos hundidos y dificultades para respirar”. Afectada por el frágil estado de su hijo, Lorenzo reveló que “Andy apenas podía hablar, tenía que hacerlo muy despacio porque ya no le quedaban fuerzas”.

La familia teme por su vida y ha recordado que durante una huelga de hambre anterior fue golpeado y sometido a tratos inhumanos por los guardias de la cárcel.

La represión del régimen cubano contra los manifestantes del 11 y 12 de julio de 2021 (11J) no solo se ha traducido en encarcelamientos masivos, sino también en un saldo trágico que incluye la muerte de al menos cuatro presos políticos bajo custodia.

Preguntas frecuentes sobre la situación de Andy García y los presos políticos en Cuba