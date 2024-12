Servicio militar obligatorio pone en jaque a madre soltera en Holguín con situación familiar crítica

Madre con hijo en edad de ingresar al servicio militar Foto © Collage Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y Facebook / Sandra Jiménez Cruz

En Cuba, donde el gobierno obliga a los jóvenes a pasar el servicio militar obligatorio (SMO), muchas familias enfrentan situaciones críticas debido a la imposición de esta medida.

Este es el caso de Sandra Jiménez Cruz, una madre soltera de Moa, Holguín, quien denunció en el grupo de Facebook “revolico holguín” cómo esta obligación pone en jaque su ya precaria situación familiar.

Captura Facebook / revolico holguin / Sandra Jiménez Cruz

Jiménez explicó que su hijo mayor ya cumplió con el servicio militar, pero ahora el menor, de 19 años, es presionado para alistarse: “Yo no estoy de acuerdo con que lo pase, porque vivo sola con él y mi mamá, que está enferma y no puede quedarse sola”.

Durante el día, mientras ella trabaja, es su hijo menor quien cuida a su abuela, pues el hermano mayor vive independientemente.

La madre relató que las autoridades militares la han amenazado con multarla con 5,000 pesos si su hijo no se presenta al chequeo médico para el servicio militar: “Cuando me pongan la multa y no la pague, me llevarán presa”, añadió, resaltando la carga económica y emocional que esta situación genera para una familia que ya enfrenta serias dificultades.

Además, Jiménez describió las condiciones precarias en las que vive. En Moa, una zona con constantes problemas de suministro de agua, se ve obligada a cargar el preciado líquido desde un pozo, a pesar de su propia condición de salud.

“Yo soy una madre soltera y tengo una situación complicada con mi mamá. Espero que no me molesten más con que se van a llevar preso a mi hijo”, concluyó.

Este caso refleja el impacto devastador que tiene el servicio militar obligatorio en familias vulnerables, dejando en evidencia un sistema que, lejos de proteger a sus ciudadanos, los somete a decisiones que desestabilizan aún más su vida cotidiana.

Además, en las redes sociales, las familias suelen denunciar los abusos y maltratos que sufren los jóvenes durante el servicio militar obligatorio, incluyendo alarmantes casos de suicidios y muertes en dichas condiciones.

La madre de Nesky Gabriel Escalona Ortíz, un joven cubano que fue reportado como desaparecido mientras cumplía el Servicio Militar y fue hallado muerto a los seis días, enfrentó a los oficiales durante el sepelio del muchacho.

Un video compartido en Facebook por el usuario La Tijera muestra cómo durante el entierro los militares se quedaron parados bajo la sombra de unos árboles, lejos de la familia.

"Piérdanse todos. Se los entregué vivo y mira como me entregan a mi hijo, por defender la Revolución", cuestionó la angustiada madre.

"Mi hijo estaba enfermo y no me lo llevaron a un hospital, ninguno, ninguno. (...) Se los planteé y ninguno lo llevó a un hospital", gritó, luego de que el ataúd fuera colocado.

