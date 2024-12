Cubano reacciona a quienes critican a emigrados por denunciar la situación en Cuba: "¿Prefieres que me calle?"

“¿Qué prefieres? ¿Que me calle, ahora que puedo, que me calle?” Con esta pregunta, el tiktoker cubano MirabalHumor respondió a quienes lo critican por denunciar la dictadura desde fuera de la isla, acusándolo de no haber hecho nada mientras vivía en Cuba. En un video que no dejó indiferente a nadie, dejó claro que nadie conoce su historia ni lo que tuvo que hacer antes de emigrar: “Primero, tú a mí no me conoces, y tú no sabes lo que hice ni lo que dejé de hacer. Y, por otra parte, te voy a hacer una pregunta: ¿si realmente a ti te interesa o te pica por alguna razón, qué estás haciendo tú?”.

La reflexión no quedó ahí. Mirabal cuestionó la pasividad de muchos en la isla que, además, desconocen los altos costos -emocionales y de otra naturaleza- que pagan los emigrados. “Los que estamos del lado de acá también perdemos cosas. Cerramos la posibilidad de volver a abrazar a nuestros seres queridos, de caminar por las calles en las que crecimos, de conectar de nuevo con lo que somos. No sabemos cuándo ese abrazo va a llegar, y a veces nunca llega. Perdemos el derecho de regresar sin miedo, porque sabemos que podrían hacernos algo. ¿Y tú, qué sacrificas?”.

Conocido también por sus parodias humorísticas –como el ciclo de vida de un policía en Cuba o las fiestas del CDR–, el mensaje de @MirabalHumor quien aseguró que pese a todo iba a mantener su postura, tocó fibras sensibles y provocó una ola de reacciones de apoyo y empatía en TikTok. Muchos usuarios, tanto cubanos como venezolanos, compartieron sus propias experiencias de exilio y destacaron la valentía de Mirabal. “Yo particularmente salí el 11/7 y sufrí mucho hasta que pude huir. Tengo familia en Cuba y no puedo entrar más, y a cada rato en las redes me dicen eso mismo”; “Nosotros perdemos la posibilidad de ver a nuestros seres queridos, pero nadie habla de eso. Sigue adelante, lo estás haciendo bien”; “Toda la razón. A mí me lo dicen seguido, y eso que estoy dentro de la candela. Estoy preso en una isla, pero mi pensamiento es libre”.

Otros resaltaron la importancia de no callar: “No te calles, canta, recítalo, habla con señales, pero no te calles”; “El que dice eso es porque no te conoce”; “Tienes toda la razón. Los que te critican son unos envidiosos”. Desde Venezuela, las palabras de Mirabal también resonaron profundamente: “Yo vivo en un país dictatorial. No es fácil expresar lo que piensas porque te friegan la vida. Lo que se ve en las noticias no es ni la cuarta parte”; “Como venezolana, estoy en las mismas. Hay gente que critica y nunca ha hecho nada”.

Hubo quienes aprovecharon para reflexionar sobre el dolor del exilio: “Algunos perdemos el abrazo porque nuestros padres y abuelos fallecen mientras estamos lejos. Esa es una herida que nunca cierra”; “Es triste ver a una isla secuestrada y que haya gente criticando al que hace algo”; “La dictadura no solo persigue, también desaparece a quienes hablan. Nunca te calles”.

El video de MirabalHumor dejó claro que, aunque la distancia no sana las heridas, tampoco apaga el compromiso con la libertad. En sus palabras, denunciar es también una forma de resistencia y seguir estando con los suyos, aunque desde lejos.

