¡Confirmado! Juliette Valle habla de su separación de La Flaca Verónica

Después de semanas de rumores en redes sociales y especulaciones de todo tipo, finalmente Juliette Valle confirmó su separación de Eduardo López Cardoso “La Flaca Verónica”.

En una entrevista con El Bafletazo, a la que acudió todo el equipo del podcast Locuras de Miguelín a excepción de Eduardo, Juliette aclaró los motivos de su ruptura.

“Nosotros también somos seres humanos, tenemos los mismos problemas, las mismas situaciones que puede tener cualquier pareja, todas las personas. La gente nos ve y nos idealiza atrás de una cámara y se piensan que nosotros somos personas perfectas y no”, comenzó diciendo la modelo y creadora digital.

“Con Eduardo no ha pasado nada, simplemente que hay momentos en la vida en que las personas a lo mejor no están en la misma sintonía, no significa que hayan terceras personas, quiero aclarar eso, no existen terceras personas ni de parte de él ni de parte mía, no hemos tenido problemas de falta de respeto, no hemos tenido nada, simplemente que hacerse a un lado a pensar y replantearnos cada uno lo que queremos, tanto independiente como pareja, siempre he dicho que es algo de inteligentes”, aseguró la joven.

Juliette afirmó que “antes de ser tóxicos, dañinos, faltas de respeto, hacerse a un lado y pensar” es lo más acertado en una relación.

La modelo aclaró que las especulaciones en redes no son ciertas y no tienen nada que ver con lo que verdaderamente ocurre entre ambos. Incluso se refirió a que sus publicaciones en Instagram, que son solo contenido, las están malinterpretando.

Ante la insistencia de uno de los presentadores de El Bafletazo sobre si hay, o no, comunicación entre ambos la respuesta de Juliette fue: “Estamos tomándonos el espacio de estar bien él y estar bien yo y llevar la fiesta de la mejor manera posible, sin ningún problema”.

Si existe una posibilidad de reconciliación, quedó claro en la entrevista que eso solo lo dirá el tiempo.

Preguntas Frecuentes sobre la Separación de Juliette Valle y La Flaca Verónica