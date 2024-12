¡Las segundas partes sí son buenas! Juliette Valle y La Flaca Verónica se ponen en modo romántico

Ese dicho popular de que las segundas partes nunca son buenas, no parece aplicar a Juliette Valle y La Flaca Verónica, tras la reconciliación los tortolitos aparecieron finalmente juntos en redes sociales dando rienda suelta a su amor.

En sus perfiles en Instagram compartieron un video en modo romántico que desató la locura entre sus seguidores.

“A tu lado yo me siento inmortal”, se lee en el video, una frase de la canción que utilizó Eduardo López Cardoso para acompañar la publicación.

En las imágenes se ve a la pareja muy elegantes listos para disfrutar de una noche navideña, Juliette con un vestido rojo a espalda descubierta y Eduardo todo de negro.

Para complacer a los fans que esperaban con ansias su reconciliación, la pareja con gestos y sonrisas cómplices compartieron en cámara besos, abrazos y algunas poses de enamorados.

Los comentarios no se hicieron esperar: “El post más lindo del mes”; “Los amo”; “Soy yo la única que piensa que se ven lindos juntos”; “Agua qué lindos”; “Qué lindos, sufrí su separación”; “Ay qué lindos mis amores, pal que dijo que no es sí”; “Tan bellos así me gusta verlos”; “Ese flaco es bueno así que no lo sueltes recuerda que la lealtad no tiene precio mima”; “Qué duren muchos años más”; “Me acabo de despertar y veo esto, madre mía ya soy más que feliz mi pareja favorita de nuevo juntos”.

Desde que se conoció la reconciliación de Juliette y Eduardo, al parecer gracias a la intervención de Dany Ome, la pareja ha recibido muchísimo apoyo en redes.

