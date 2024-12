Desde Alemania defiende su identidad con orgullo: "Cubano no, cubanísimo"

Cuando un cubano sale de su tierra, llevar consigo su esencia no siempre es fácil, pero para Yunior Flow Cubano, conocido como @yuniorflowcubano en TikTok, es la clave del éxito. Desde Alemania, este creador ha vuelto a defender su identidad y orgullo por su manera de hablar, tras recibir un comentario luego de haber compartido su asombro por el buen trato de la policía alemana al ponerle una multa.

“Yo no soy cubano, soy cubanísimo”, afirmó Yunior en su video, en el que dejó claro que nunca renunciará a su forma de expresarse ni a su cultura. “Hablo como cubano, camino como cubano y pienso como cubano. Mi riqueza está en mi identidad, y siempre voy a mostrarla con orgullo, porque el verdadero impacto se logra siendo auténtico”.

Esta no es la primera vez que Yunior responde con contundencia a críticas similares. En mayo pasado, ya había protagonizado un debate similar al defender el uso de expresiones típicas cubanas como “asere” y “qué bolá”, asegurando que el lenguaje es una parte fundamental de la identidad. En aquella ocasión, expresó: “Independientemente de dónde estés, la cubanía está en la sangre, y yo la represento orgullosamente”.

En esta ocasión, su mensaje volvió a resonar entre los usuarios de TikTok, especialmente en la diáspora cubana. Un seguidor comentó: “Cubano no, cubanísimo. Bendiciones, hermano, no cojas lucha con esos tipos de comentarios”; mientras que otro añadió: “La esencia nos hace originales. Bendiciones, mi hermano”. Muchos compartieron su propia experiencia, como una usuaria que afirmó: “Yo llevo 15 años en Alemania y sigo siendo la misma. La cubanía no se pierde”.

Aunque no faltaron las críticas, Yunior Flow Cubano dejó claro que su meta es inspirar a otros a abrazar su identidad y no intentar cambiarla por encajar en culturas diferentes. Su mensaje es una celebración de la autenticidad y una invitación a valorar lo que nos hace únicos.

