El reto de emigrar a Bélgica: Cubana comparte su historia y aprendizajes

Una cubana, identificada en TikTok como @cynthia.cabrera.r, ha compartido su historia de adaptación tras mudarse a Bélgica hace un año. Su testimonio ha llamado la atención por su sinceridad y por mostrar lo que significa empezar desde cero en un país completamente diferente al suyo.

“¿Qué les puedo decir? Fue un gran desafío salir primero de Cuba y después llegar a Bélgica, un país totalmente diferente. Cuando llegué aquí me parecía un extraterrestre porque no entendía nada”, comenzó diciendo en su video.

Cynthia explicó que en su región el idioma oficial es el neerlandés. Esto fue un gran reto, especialmente porque la diversidad cultural hacía poco común escuchar a alguien hablar español. “Cuando oía a alguien que hablaba español, decía: ‘¡Qué rico, alguien que habla español!’”.

En un video posterior, Cynthia aparece rumbo a su clase de neerlandés, donde cursa su segundo semestre. Entre bromas por el frío del día, reflexionó sobre lo complicado que es emigrar a un país donde el idioma es completamente diferente: “Cada vez que una persona tiene que salir de su país y empieza una vida nueva, siempre es difícil, pero aprender otro idioma le añade más dificultad. Aquí lo que se habla es neerlandés, y es un idioma bien complicado”.

A pesar de las dificultades, motiva a otros migrantes a no rendirse. “No importa la edad, no hay edad para superarse. En el grupo en el que estoy hay personas de todas las edades, desde 20 hasta 60 años. Les animo a que empiecen a estudiar, aunque sea lo básico, porque aquí me di cuenta de que para todo necesitas hablar el idioma: para un trabajo, trámites, ir al médico, todo”.

Cynthia contrastó su experiencia con la de su hija, quien, siendo más pequeña, ya domina el neerlandés con facilidad. “Es increíble, mi niña, a los 9 meses aquí, ya hablaba bastante neerlandés y hoy lo domina perfectamente. Ella me ayuda a mí”.

La publicación generó una avalancha de comentarios de apoyo de otros cubanos que también viven en Bélgica o en otros países de Europa. Una usuaria dijo: “Soy cubana y vivo en Bélgica hace 23 años. Aquí no se está mal, pero la nostalgia es muy grande. Si quieres puedes contactarme sin problema. Bienvenida”. Otra persona agregó: “Yo también vivo en Bélgica y soy cubano. El idioma es difícil, pero con esfuerzo se puede salir adelante”.

Algunos comentaron las ventajas de vivir en el país a pesar de los retos. “Lo importante es que eres libre y fuerza para seguir adelante”; “No te preocupes, el idioma lo vas a superar. Lo que todavía no supero después de 18 años es el clima y sus días grises, pero después del invierno siempre llega el verano”; “Yo hace 24 años que vivo aquí y, aunque al principio fue muy duro, ahora agradezco la calidad de vida que le pude dar a mis hijos”.

Otros destacaron la multiculturalidad de Bélgica y el uso de varios idiomas oficiales. “Bélgica es un país que habla neerlandés, francés y alemán. Es un lugar muy diverso, pero esa diversidad también lo hace único”; “El neerlandés es difícil, pero una vez que lo aprendes, la vida es diferente”.

Con un tono motivador, Cynthia cerró su video con palabras de ánimo para quienes están en una situación similar: “Aunque es difícil, ánimo. No paren, sigan adelante. Si todavía puedes trabajar, estudiar el idioma te hará la vida más fácil”.