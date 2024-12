Yordenis Ugás muestra su casa a su madre en Las Vegas

El boxeador cubano Yordenis Ugás mostró a sus seguidores su casa en Las Vegas, la cual su mamá aún no le ha dado tiempo a conocer en el breve tiempo que lleva en Estados Unidos.

"Contando los días para que mi mamá conozca nuestra casa en Las Vegas", dijo.

El púgil compartió en su cuenta de Instagram un video en el que se ve el frente de la hermosa vivienda de dos plantas que pronto podrán compartir madre e hijo. Al parecer, su amada Milagros solo ha estado en el apartamento que tiene en Miami.

Yordenis está viviendo unos días de intensa felicidad desde que a principios de noviembre pudo cumplir su viejo sueño de sacar a su madre de Cuba.

En los 14 años que han transcurrido desde que él se fue, estuvo casi nueve sin ver a Milagros, un castigo que le impuso el régimen castrista por haberse ido en busca de sus sueños. Solo podían reunirse en Panamá y México, porque a Cuba él no puede ir.

"Estoy muy agradecido y me siento muy bendecido. Si eres recién llegado, si tienes pocos años en este país y las cosas no te salen bien, no te desesperes, por favor. Ten paciencia, inteligencia. Te lo dice una persona que pensó ser campeón en 2-3 años y le tomó 10 años", aseguró.

En este mes que lleva la señora en Estados Unidos, su hijo no ha dejado de darle gustos, como llevarla a un concierto de la mexicana Ana Gabriel.

"Mamá me decía: 'pellízcame que estoy soñando'. Si tienes la suerte de tener a tu mamá viva y la tienes cerca, un día llévatela y trata de vivir una experiencia así", comentó en sus redes.

Recientemente compartió un video en el que se les ve bailando y cantando en el salón de su apartamento, exhibiendo el cariño y complicidad que existe entre ambos.

"Ya no le estamos pidiendo caprichos a Dios, ni ser el mejor del mundo, ni ganar, ganar, ganar. No, ahora lo único que le pido a Dios es que le dé mucha salud y vida a mi vieja Milagros y poder recuperar algo de todo el tiempo perdido. Que Dios la bendiga siempre", dijo Ugás en una publicación de X.

En otra reciente publicación, el boxeador apareció manejando con su mamá de copiloto: "Todo lo que soy, y espero ser, se lo debo a mi madre… Gracias a sus oraciones, su amor y apoyo desde que era un niño", expresó en un mensaje lleno de amor y admiración.

