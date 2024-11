El boxeador cubano Yordenis Ugás finalmente pudo cumplir su viejo sueño de llevar a su madre a vivir con él a Estados Unidos.

"Gracias a Dios llegó mi mama y mi familia de Cuba. Y ha sido una bendición tan grande, pero algo tan raro, todavía lo estoy procesando y no me lo creo", afirmó en un video compartido en su muro de Facebook.

Yordenis relató que la primera noche de su mamá en el país durmieron juntos porque los otros cuartos de su apartamento lo ocuparon dos primas que también llegaron, y bromeó diciendo que ahora deberá comprarse un efficens porque ya no caben todos.

"Hace unos años comenzaron a llegar mis amigos cercanos, mi hermano, mis hermosos sobrinos. En estos 14 años tuve dos buenas mujeres y las dos se convirtieron en mi familia y siempre estaré agradecido por el tiempo que compartí con ellas. Pero mama (Milagros) es otra cosa", subrayó.

El púgil revelo que hace unos años se compró un apartamento frente al mar precisamente para su mamá, que es "hija de Yemayá".

Captura de Facebook / Yordenis Ugás

En estos 14 años que han transcurrido desde que salió de Cuba, Ugás estuvo casi nueve sin ver a mi madre, un castigo que le impuso el régimen castrista por haberse ido en busca de sus sueños.

"Llevo años y años viajando para Panamá y para México porque a Cuba no puedo ir a ver a mi familia, pero estaba ya cansado de eso", señaló.

"Estoy muy agradecido y me siento muy bendecido. Si eres recién llegado, si tienes pocos años en este país y las cosas no te salen bien, no te desesperes, por favor. Ten paciencia, inteligencia. Te lo dice una persona que pensó ser campeón en 2-3 años y le tomó 10 años", aseguró.