Madre cubana en EE.UU.: "Yo sé lo que es empezar de cero, y no quiero que mis hijas pasen por eso"

Gaby tenía solo 16 años cuando llegó a Estados Unidos enfrentando una dura realidad. En un país extranjero, su padre la desamparó y le dio un mes para salir de su casa sin un carro, sin dinero y sin apoyo. A pesar de que tenía los medios para ayudarla, él decidió no hacerlo. Ahora, ya convertida en madre, Gaby reflexiona sobre esa experiencia y explica por qué no cree en hacer que sus hijas vivan las mismas dificultades que ella enfrentó.

En un video publicado en TikTok, Gaby, conocida como @mrs_wong1, compartió: “Yo todavía no entiendo, y creo que es algo que nunca voy a entender, cómo hay padres que se empeñan en que sus hijos pasen trabajo por el simple hecho de que ellos tuvieron una infancia difícil y quieren que sus hijos sientan lo que ellos sintieron”.

Lo más leído hoy:

Con una postura firme, añadió: “Yo sé lo que es pasar trabajo, sé lo que es empezar de cero, y yo no quisiera que mis hijas nunca pasaran por eso. Desde el minuto cero que llegué a este país con tan solo 16 años, dije que cuando yo tuviera hijas, mis hijas iban a tener todo lo que yo nunca tuve en Cuba”.

Gaby defendió que su objetivo no es criar a niñas que se sientan merecedoras de todo, sino ayudarlas mientras les enseña el valor del esfuerzo. “Eso no significa […] que yo voy a estar criando dos niñas que se van a creer merecedoras de todo. Aquí las cosas hay que ganárselas. Pero, por qué razón, si yo puedo darte a ti regalos de Navidad, si yo te puedo dar un carro, o si puedo hacerte una cuenta de ahorros para cuando tú decidas mudarte sola, ¿no lo voy a hacer?”.

El video generó una ola de comentarios en TikTok, la mayoría apoyando su perspectiva. Una usuaria escribió: “Romper el círculo, así le llaman; yo fui afortunada, pero pienso como tú, no es enseñarles que todo se consigue fácil, pero sí tratar de que la infancia de tus hijos sea algo que amen recordar”. Otra añadió: “Las madres estamos para siempre, y mientras tenga vida, mis hijos no van a pasar trabajo”.

Sin embargo, también hubo opiniones distintas: “Como hija que le dieron TODO, ahora entiendo que fue un error. Me hubiera gustado que mis padres me enseñaran que no todo es tan fácil y no todo se obtiene cuando uno le pide a papi y ya”.

Gaby respondió a algunos comentarios con claridad, explicando su postura: “Es enseñar el valor de las cosas y enseñar que todo no se gana fácil, pero si yo puedo ayudar a mis hijas y darles lo que yo no tuve, yo no las voy a hacer pasar trabajo”.

Esta reflexión de una madre cubana emigrante ha generado un profundo debate sobre cómo equilibrar el esfuerzo y el apoyo en la crianza de los hijos.

Preguntas Frecuentes sobre la Crianza y Experiencias de Inmigrantes Cubanos en Estados Unidos