Padre cubano vuelve a la isla y sorprende a su hijo en la escuela disfrazado de Santa Claus

Un padre cubano viajó a Cuba y quiso sorprender a su hijo en la escuela y para ello se disfrazó de Papá Noel.

Con el atuendo característico de este personaje llegó hasta el aula y todos los niños iban dejando en sus manos un papelito, al parecer con sus deseos para esta Navidad.

Cuando llegó el turno de su hijo le preguntó qué le pediría a Santa Claus y el niño le dijo que un carro de control remoto y un muñeco de Spiderman.

“¿Cómo te estás portando en la escuela? ¿Te gustaría ponerte el gorro de Santa?”, le dice el padre al niño.

Poco a poco se va quitando el gorro para ponérselo a su hijo y también la barba larga y finalmente la peluca.

“¿Y quién soy yo?”, le pregunta cuando ya no hay nada que oculte su verdadero rostro. “Mi papá”, responde el niño antes de lanzarse a sus brazos.

Las lágrimas de emoción del pequeño y el abrazo lleno de amor y añoranza son la evidencia de cuánto lo ha extrañado.

El video que el papá compartió en su cuenta en TikTok @abel.pea4 desencadenó muchas emociones entre los internautas: “Cada vez que veo estos vídeos lloro porque dejé a mi niño de 4 años en Cuba y no sé cuándo lo podré abrazar y besar”; “Pobrecito quién dice que no vamos a ir a Cuba por Dios claro que sí, yo tengo mis hijitos aquí pero mis viejitas están allá”; “Se me salieron las lágrimas tengo dos niñas y llevo tres años sin verlas”; “Me sacaron las lágrimas me llegó al alma Dios mío qué ganas de darle ese abrazo a mis hijos”; “No he podido terminar, el llanto me lo impide. Dios apiádate de mi Cuba y mi gente. Eso le pido a Santa por favor”.

Preguntas frecuentes sobre reencuentros familiares de cubanos en redes sociales