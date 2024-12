Gobierno reduce la cantidad de pasajes que pueden comprarse con la aplicación Viajando

Vídeos relacionados:

El gobierno cubano anunció una serie de modificaciones en la aplicación Viajando, dirigidas supuestamente a perfeccionar el proceso de comercialización de pasajes en ómnibus y trenes para viajes interprovinciales.

El principal cambio es la reducción de la cantidad de boletos que pueden ser adquiridos por un usuario en los últimos 30 días. Si antes se podían comprar 30, a partir del 6 de enero solo se podrán adquirir 15.

Según el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, en Internet abundan las ofertas de pasajes a sobreprecio por parte de personas que se dedican a la compra y reventa utilizando la Apk, y "la posibilidad de compra de hasta 30 pasajes por una misma persona en 30 días favorece este fenómeno".

Otras medidas que entrarán en vigor el 6 de enero son la separación de las capacidades a comercializar por la aplicación y las agencias de reservación, y la liberación de la actualización de la Apk Viajando, que incluye un módulo que permite visualizar las capacidades disponibles en las agencias.

Además, se aprobó la comercialización de los servicios que brindan las nuevas formas de gestión no estatal, "siempre que los precios se correspondan con las aprobaciones territoriales y cuenten con el aseguramiento de los moto recursos (combustibles, lubricantes, grasas) que garanticen la estabilidad en el servicio".

El ministro agregó en su muro de Facebook que se autorizó otra medida que no se implementará el 6 de enero, sino más adelante, ya que dependerá del desarrollo o modificación de la propia plataforma.

Esta es: "Separar cada día los momentos de oferta de las capacidades, comenzando a través de la Apk Viajando a las 6:30 am con la oferta de todas las capacidades de larga distancia y luego, a las 7:30 am, las capacidades de corta distancia, y mantener la apertura de las capacidades del día para las agencias a las 8:30 am como hasta ahora".

Acerca del reintegro del pago de las reservaciones que no se vayan a utilizar, se tomó la decisión de reembolsar el 90% del valor del pasaje cuando se realiza antes de las 48 horas del viaje, el 75% si es entre las 48 y las 24 horas antes, y 50% para las peticiones comprendidas entre las 24 y las 12 horas antes de la salida del medio de transporte.

