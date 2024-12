"Lo vas a lograr": Cubana en EE. UU. reflexiona sobre las madres inmigrantes y sus sacrificios

La psicóloga cubana Carelis Conde ha compartido en TikTok una reflexión profunda sobre lo que viven muchas madres inmigrantes al tener que dejar a sus hijos atrás para buscar un futuro mejor. Con un mensaje directo y honesto, puso palabras a uno de los dolores más grandes que enfrentan miles de mujeres.

"Soy madre inmigrante y la decisión más difícil que he tomado fue la de tener que dejar a mi hijo. Y aunque debo admitir que no me importa el qué dirán, cada vez que escucho decir ‘pero tú dejaste a tu hijo’ o ‘las madres nunca deben dejar a sus hijos atrás’, es como si mi conciencia me castigara. No duermo bien, trato de enfocarme en trabajar para poder traerlo conmigo, que no le falte nada mientras tanto, pero duele mucho". A partir de estas palabras, que reflejan lo que sienten muchas madres, Carelis invita a ir más allá de los comentarios o críticas, a conectar con lo que realmente importa: el amor y el sacrificio por un futuro mejor. Su mensaje ofrece una especie de guía para sobrellevar esa situación tan dura:

"Como madres, a veces tomamos decisiones que tienen un alto precio, pero lo hacemos porque también miramos al futuro... llama a tu hijo, recuérdale todos los días lo importante que es para ti, hablen de sus cosas, las que para él son importantes, escúchalo, muéstrale tus esfuerzos, no le ocultes las cosas malas que estás atravesando. No prometas, deja que el tiempo acomode lo que tú no puedes porque no tienes el control. Mantén tu mente enfocada, censura los comentarios, recuerda el por qué lo hiciste, por qué estás ahí, mira todos los días una foto de tu hijo y úsalo como la llave que enciende el carro para seguir adelante hasta lograrlo”.

El video ha desatado una ola de reacciones, con cientos de personas que se identifican con sus palabras. Muchas madres y padres han compartido su propia experiencia y agradecido a Carelis por dar voz a un dolor que pocas veces se cuenta en voz alta.

"Somos muchas, tengamos fe en Dios, todo va a estar bien", comentó una usuaria. Otra añadió: "Duele mucho. Solo las madres que pasamos por este proceso sabemos lo triste que es estar lejos de un hijo". En los comentarios también se leen testimonios de madres que aún luchan por reunirse con sus hijos: "Espero que pronto las madres que tuvimos que dejar a nuestros hijos podamos traerlos para nunca más separarnos".

Otros relatos demuestran la complejidad de estas decisiones: "Yo me traje uno y dejé uno, mi corazón está partido en dos"; "Nunca mejor dicho, este dolor solo lo entienden las que lo viven"; "No te juzgo, yo me traje a mi hija y ella en verdad ha sufrido conmigo"; "Llevo años sin mi hija, pero ella siempre supo que lo hice por amor"; "El sacrificio de una madre por un hijo no tiene medida, y nadie tiene derecho a juzgarnos"; "Gracias por hablar por todas, tus palabras nos dan fuerzas".

Las palabras de Carelis Conde han servido para abrir un espacio donde madres y padres pueden compartir su dolor y, sobre todo, su esperanza. El mensaje que resuena en todos los comentarios es el mismo: el amor por un hijo puede atravesar cualquier distancia y dar la fuerza necesaria para no rendirse.

Su reflexión final es también una promesa a todas esas madres que hoy siguen luchando: "Porque sí, lo vas a lograr. Recuerda que solo fracasa el que escucha a quien nunca ha librado una batalla".

