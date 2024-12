"No todo el que se va de la Florida le va bien": Cubana en EE. UU. lanza advertencia sobre mudarse a otros estados

Salir de Florida no siempre es la solución para una vida mejor en Estados Unidos, al menos eso opina una cubana que ha decidido compartir su punto de vista con los que consideran mudarse a otro estado. En un video reciente, habló de las dificultades que enfrentan quienes deciden dejar lo poco que han construido en busca de algo que, muchas veces, no resulta ser lo que les prometieron.

La creadora de contenido, conocida como @mercilaflaca, quiso dejar claro que cada cambio tiene consecuencias, y aunque para algunos es positivo, para otros puede ser todo lo contrario. “No todo el que se va de la Florida le va bien en otro lugar; no todo el que se muda... hay mucha gente que no te dice la verdad y te dicen ‘ven para acá que esto está bueno’ y es mentira”, afirmó. La joven también insistió en que no es una decisión que se debe tomar a la ligera, advirtiendo sobre los gastos de una mudanza, el clima y hasta el idioma en otras regiones.

Habló también de lo que implica abandonar lo poco que se ha logrado en Florida para empezar de cero. “Trata de agotar todas las cosas... trata de saber si realmente para ti no es una opción estar aquí, pero tienes que tener en cuenta que una mudanza requiere dinero, lo poco que tenías lo vas a perder”, comentó en su reflexión. Según su experiencia y las historias que ha escuchado, hay personas que lo dejan todo, se van, no encuentran lo que esperaban y terminan regresando.

Las palabras de @mercilaflaca despertaron muchas reacciones entre sus seguidores, quienes compartieron situaciones similares y opinaron sobre el tema. Una usuaria comentó: “Yo me fui de Miami y me fue igual que aquí, por eso regresé nuevamente y todo fue pérdida”; otra persona coincidió diciendo: “Así mismo me dijeron que era una maravilla y el trabajo durísimo en los mataderos, yo y mi familia vamos pa' atrás”. Otros, como alguien que vive en Dallas, Texas, añadieron: “Pagan menos que en Miami en la mayoría de trabajos”.

Algunos también destacaron que no todo en otros estados es tan sencillo como se dice. “El idioma, el clima y el racismo es de pensar, no todo es color de rosa, y las distancias son largas”; mientras que otro usuario expresó: “No vean que la gente escribe que hay trabajo y la renta está barata y todo el mundo salga corriendo y deje lo que tiene”.

Entre experiencias de regreso, advertencias sobre las dificultades y reflexiones sobre lo que implica un cambio de vida, la cubana dejó claro su mensaje: tomar decisiones con calma, analizar bien las opciones y no dejarse llevar por lo primero que otros digan.

