Cubana en EE.UU. explica por qué prefiere vivir en barrios con pocos cubanos: "Te quitas todo ese arrastre con el que uno venía"

"Nosotros mismos tenemos la culpa". Con esta contundente frase, Claudia Fernández, una cubana radicada en Miami, explicó en un video lo que considera uno de los mayores problemas de la comunidad cubana en la ciudad: las actitudes que, según ella, algunos traen desde la Isla y que afectan su convivencia en un país que les abrió las puertas.

Fernández, quien lleva más de 10 años viviendo en Estados Unidos, compartió sus experiencias en restaurantes, tiendas y farmacias atendidas por cubanos: “Te miran con mala cara, como si fueras un extraterrestre, o simplemente te ignoran porque están ocupados contando un chisme. Así no se puede”. Para ella, este comportamiento es un reflejo de una falta de adaptación al nuevo entorno.

En su video, publicado en TikTok bajo el usuario @claudia.yalorde, afirmó que su crítica no es hacia los cubanos en general, sino hacia lo que describe como "chusmería" y malas costumbres que algunos mantienen: “Este no es nuestro país, aunque lo hemos hecho nuestro. Pero no podemos venir con todo ese mal ambiente y arrastre de Cuba a tratar de imponerlo aquí”.

Claudia también aseguró que prefiere vivir en barrios con menos personas cubanas, donde pueda disfrutar de un entorno multicultural y alejarse de lo que define como actitudes negativas: “Cuando era pequeña y vivía en Cuba, la chusmería era algo normal. Pero después de años aquí, me desintoxiqué. Ya no quiero escucharla ni vivirla. Prefiero un lugar donde pueda aprender cosas nuevas y comportarme de acuerdo al país en el que estoy”.

La creadora insistió en que esta transformación es posible para cualquiera que esté dispuesto a cambiar: “Todo es un proceso. Llegas a este país, te educas, y te das cuenta de lo mal que estabas. Nosotros salimos de Cuba para triunfar, no para seguir en lo mismo”. Aunque reconoció que todos los cubanos llevan algo de esta "chusmería" en la sangre, subrayó que eso no significa que deba trasladarse a espacios públicos: “Si estamos en confianza, está bien bromear, pero no es algo que debamos llevar al exterior ni tratar a otras personas como si fuera lo normal”.

Como era de esperar, el video generó una avalancha de reacciones en TikTok. Muchos usuarios apoyaron su postura, compartiendo experiencias similares: "Por eso me fui de Miami, no soporto la chusmería"; "En los supermercados te tratan como si te estuvieran haciendo un favor"; "La mayoría no se adapta, siguen actuando como si estuvieran en Cuba". Otros coincidieron en que la situación ha empeorado en los últimos años: "Miami desde 2021 para acá no sirve. Todo lo que ha llegado es bajo mundo".

Sin embargo, hubo quienes defendieron el cubaneo como una parte esencial de la cultura cubana y no como sinónimo de malas costumbres. “No todos somos así, hay cubanos educados y respetuosos”; “Cubaneo no es chusmería, cubaneo es tomar café en la mañana, es decir 'asere' con cariño”; “Yo soy cubano y llevo 26 años aquí, y tienes toda la razón”.

El debate continuó entre quienes opinan que el problema es exclusivo de Miami y quienes creen que se trata de una cuestión más amplia. “El cubano que llega a Europa cambia, pero en Miami es Cuba con Coca-Cola”; “Esto no es solo de cubanos, pasa con cualquier comunidad que no se adapta”.

Claudia, por su parte, ha mantenido firme su postura, agradeciendo a quienes la han apoyado y respondiendo a las críticas con un simple mensaje: "Bendiciones".

Mientras tanto, la discusión sigue abierta en redes ¿tú qué crees?

