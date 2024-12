"Yo te amo tanto, doy la vida por ti": Yailin publica mensajes privados y muy íntimos que le habría enviado Anuel AA

Vídeos relacionados:

En medio de la nueva polémica entre Yailin La Más Viral y Anuel AA, resulta que no todo han sido desavenencias, al parecer el artista puertorriqueño le ha enviado a la dominicana mensajes en los que se derrite de amor por ella.

Después de dedicarle varios insultos y hasta decirle que anda especulando en redes, pero no se ocupa de la manutención de su hija, Yailin compartió las capturas de supuestos mensajes que le envió Anuel, incluido algunos bastante íntimos, pero luego las borró de sus stories de Instagram.

"No puedo hacerme el fuerte y decirte que no quiero no puedo mentirte y decirte que no te amo. Lo peor fue que, aunque esté con otra persona todo este tiempo nunca te lo he dicho, si no te imagino NUNCA ni se me para, es una locura imaginarte. Todo este año sin ti con otras personas, pero SIEMPRE imaginándote porque si no ni bellaco me ponía”, le confesó el reguetonero.

Captura Instagram / Yailin

“Me iba a ver nuestros videos pa’ ponerme bellaco y cerrar los ojos. Al virar solo imaginarte a ti. Tú ni te imaginas cómo se siente de loco eso. A mí no me gusta lastimar a nadie. Odio verte triste, sufriendo. Yo quiero estar contigo también y dormir contigo”, se lee en otros mensajes.

“Yo te amo tanto Yai, doy la vida por ti y por mi hija. Mi única esposa y bella y perfecta”, le asegura el cantante.

En respuesta a unos videos que le envió Yailin en la conversación el boricua le dice que a ella nadie le gana y le recalca: “Nunca te voy abandonar. Perdón por asustarme y dejarte sola con Catta en el comienzo”.

Captura Instagram / Yailin

Lo que no se percibe en las capturas es en qué fecha Anuel le envió estos mensajes, pues recordemos que el cantante se la pasa presumiendo en redes de su actual relación con Laury Saavedra y del bebé que esperan juntos.

