Como todo el mundo sabe, la Navidad es la época estrella de Mariah Carey. Cada año, su canción "All I Want For Christmas Is You" se convierte en la banda sonora de las fiestas navideñas, pero este año no solo será recordada por eso, sino también por el momento icónico que protagonizó con Rihanna en uno de sus conciertos.

Durante un show del Christmas Time Tour, celebrado el 17 de diciembre en el Barclays Center de Nueva York, Mariah tuvo una inesperada y destacada invitada en la audiencia: Rihanna. La cantante de Barbados acudió acompañada de su pareja, A$AP Rocky, y no perdió la oportunidad de llevarse un “regalo” muy particular de su ídola.

Entre gritos de emoción, Rihanna se acercó a la primera fila y pidió a Mariah que le firmara el pecho. “¡Mariah Carey me está firmando una teta! ¡Esto es icónico!”, exclamó Rihanna mientras Mariah ponía su nombre en la zona de su cuerpo. Un momento que, como no podía ser de otra manera, es viral en las redes sociales.

La situación estuvo cargada de humor y complicidad entre ambas divas. Mariah, aún incrédula por la presencia de su colega, le preguntó a Rihanna: “¿Te puedo comprar las gafas de sol?”, a lo que Rihanna respondió: “¡Claro, puedes tenerlas gratis!”.

Este gesto no solo demostró la admiración de Rihanna por Mariah, sino también que, incluso las estrellas más grandes del panorama musical pueden ser fanáticas como cualquier otra persona.

Este cierre de gira no pudo ser más especial para Mariah Carey, quien terminó su tour el 17 de diciembre con una auténtica celebración navideña y un “regalo” anticipado que, sin duda, quedará en la memoria de ambas cantantes y de todos los presentes.

