Al fin sabemos el nombre del primer hijo de Rihanna y A$AP Rocky

A pocos días de que el primogénito de Rihanna y A$AP Rocky celebre su primer cumpleaños, el tabloide británico The Daily Mail mostró en exclusiva una copia del certificado de nacimiento del niño, donde puede verse el secreto mejor guardado hasta el momento: su nombre.

Al niño, que nació en el Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles, le pusieron RZA Athelston Mayers.

RZA recibió el segundo nombre de su padre Rakim Athelaston Mayers. El primero, en cambio, coincide con el nombre artístico del rapero, productor, director, actor y creador del grupo neoyorquino de East Coast rap: Wu-Tang Clan, Robert Fitzgerald Diggs, llamado también como Bobby Digital. La pronunciación del nombre, según aclaró el tabloide, es: /Rizza/, como 'pizza'.

RZA, líder del grupo, ha producido la mayoría de las canciones de varios álbumes de la banda así como muchos de los trabajos de los miembros del grupo en solitario. Está considerado un pionero de la producción. Participó en varias películas como Ghost Dog: The Way of the Samurai de Jim Jarmusch y Kill Bill de Quentin Tarantino. También produjo la banda sonora de la serie de animación Afro Samurái, realizada por los estudios GONZO y producida por Samuel L. Jackson.

A$AP Rocky, amante de esta banda creada en 1993, colaboró en 2015 con Raekwon (Corey Woods), uno de sus miembros, en el tema Fly International Luxurious Art.

La de Barbados ya había dado pistas sobre el nombre elegido para su pequeño llevando camisetas con referencias al influyente grupo, pero estas pasaron inadvertidas para sus fans, que hicieron quinielas sobre otros al verle usar en repetidas ocasiones, por ejemplo, colgantes con la letra D.

Rihanna y su pareja anunciaron en enero de 2022 que estaban esperando su primer hijo juntos, con una sesión de fotos en Nueva York.

Días después la cantante, actriz y empresaria compartió en Instagram su primera foto embarazada. A partir de ese momento todas sus apariciones públicas, luciendo modelos con transparencias o con prendas cortas en los que dejaba al descubierto su barriga, generaron muchas expectación.

Después del nacimiento de RZA, del que solo se supo sexo y fecha, la cantante llevó con mucha discreción todo lo relacionado con su maternidad y no fue hasta siete meses después cuando enseñó por primera vez la carita de su hijo en sus redes sociales.

Desde entonces no ha dejado de deleitar a sus seguidores con fotos y videos de su bebé.

Rihanna y A$AP Rocky están esperando su segundo hijo. Fue durante su actuación en el intermedio de la Super Bowl, en febrero pasado, cuando la cantante sorprendió al público acariciando su tripita de embarazada en plena interpretación.