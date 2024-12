Famosa página de contenido para adultos será bloqueada en Florida a partir de 2025

Vídeos relacionados:

A partir del 1 de enero de 2025, los residentes en Florida perderán el acceso a Pornhub, la plataforma de contenido para adultos más visitada del mundo.

Esta medida, anunciada por la empresa matriz de Pornhub, Aylo, responde a la entrada en vigor de la ley HB3, firmada por el gobernador Ron DeSantis, que establece requisitos estrictos para la verificación de edad en sitios web que ofrezcan contenido clasificado como “nocivo para menores”, ello supone introducir datos personales que permitan comprobar la edad.

Lo más leído hoy:

Pornhub ha criticado duramente esta legislación, calificándola de invasiva y peligrosa para la privacidad de los usuarios.

Desde el anuncio de la ley HB3, Pornhub comenzó a emitir advertencias a los usuarios de Florida que acceden a su sitio web. En estos mensajes, la plataforma informa sobre la próxima pérdida de acceso y critica las disposiciones de la ley, señalando que los requisitos de verificación de edad representan una amenaza para la privacidad.

“¿Sabías que tu gobierno quiere que presentes tu licencia de conducir antes de poder acceder a PORNHUB? Por muy loco que suene, es cierto. […] No queremos que menores accedan a nuestro sitio y creemos que evitar que eso suceda es algo bueno. Pero poner en riesgo la privacidad de todos no lo logrará”, dice el mensaje.

Según la empresa, la ley no solo no alcanzará sus objetivos de proteger a los menores, sino que también podría generar un impacto negativo en la seguridad de Internet para adultos y niños.

¿Qué es la ley HB3?

La ley HB3 busca proteger a los menores de edad mediante la regulación del acceso a redes sociales y contenido para adultos en Internet.

Aunque no menciona explícitamente la palabra “pornografía”, el texto de la ley define como “material nocivo para menores” aquel que: “Apela al interés lascivo”, representa o describe de manera ofensiva conductas sexuales, carece de valor literario, artístico, político o científico para menores.

La normativa establece que los sitios web con este tipo de contenido deben implementar sistemas de verificación de edad que obliguen a los usuarios a demostrar que tienen 18 años o más, presentando documentos oficiales como una licencia de conducir.

Las plataformas que no cumplan enfrentarán multas de hasta 50,000 dólares por infracción y podrán ser objeto de demandas civiles con compensaciones de hasta 10,000 dólares por daños y perjuicios.

Además, la ley prohíbe que menores de 14 y 15 años creen cuentas, suban contenido o consuman material en redes sociales sin la autorización de sus padres o tutores.

Aunque la medida tiene como objetivo proteger a los menores, ha sido criticada ampliamente por sus implicaciones para la privacidad y el acceso a contenido en línea.

Pornhub responde con restricciones en Florida

Pornhub ha dirigido a sus usuarios a un editorial escrito por su directora de marketing, Alexzandra Kekesi, y a un video explicativo en YouTube de tres minutos, en los que se presentan alternativas más seguras para la verificación de edad, como sistemas basados en dispositivos.

Kekesi argumenta que, si bien la empresa respalda la protección de los menores, la implementación de leyes como la HB3 es contraproducente:

“La forma en la que muchas jurisdicciones han elegido implementar la verificación de edad es ineficaz, aleatoria y peligrosa. […] Estas medidas trasladan el tráfico de plataformas responsables que cumplen las normativas a sitios ilegales y no regulados, lo que genera un entorno más peligroso para todos”.

Según Kekesi, las consecuencias de esta legislación podrían incluir el aumento del acceso a sitios web que no verifican edades ni moderan el contenido, lo que crea “una internet menos segura con graves riesgos adicionales para la privacidad”.

Legislaciones similares en otros estados

La decisión de Pornhub en Florida no es un caso aislado.

La plataforma ha restringido el acceso en otros 12 estados que han aprobado leyes similares, como Texas, Oklahoma, Kansas, Luisiana e Indiana.

En Luisiana, donde una legislación similar entró en vigor en julio de 2023, Pornhub implementó un sistema de verificación de edad que provocó una caída del tráfico del 80%.

Sin embargo, según Aylo, esto no redujo el consumo de pornografía, sino que desplazó a los usuarios hacia “rincón más oscuros de internet” donde: “No se pide a los usuarios que verifiquen su edad, no se cumplen las leyes y, a menudo, ni siquiera se modera el contenido”.

El portavoz de Aylo señaló que estas migraciones aumentan los riesgos de exposición a material inseguro y no regulado, además de comprometer la seguridad en línea tanto para adultos como para menores.

La Free Speech Coalition demanda la ley HB3

La Free Speech Coalition, una organización que representa los intereses de la industria del entretenimiento para adultos, presentó una impugnación contra la HB3 en la Corte del Distrito Norte de Florida.

La directora ejecutiva de la organización, Alison Boden, argumentó que las leyes como la HB3 imponen barreras innecesarias para los adultos que desean acceder a contenido legal:

“Estas leyes crean una carga sustancial para los adultos que quieren acceder a sitios legales sin miedo a la vigilancia. (…) En la práctica, se han convertido en censura estatal, creando un efecto amedrentador masivo para quienes hablan o se involucran en cuestiones de sexo o sexualidad”.

La organización también destacó que ha presentado demandas similares contra leyes en otros estados, como Tennessee, Texas y Utah. En el caso de Texas, la demanda llegará a la Corte Suprema en enero de 2025, lo que podría sentar un precedente a nivel nacional.

El debate entre privacidad y regulación

Aunque Pornhub y su empresa matriz, Aylo, han respaldado públicamente la verificación de edad como una medida para proteger a los menores, critican las normativas actuales por comprometer la privacidad de los usuarios y empujar el tráfico hacia plataformas no reguladas.

Según Aylo, "en la práctica, estas leyes solo han hecho que Internet sea más peligroso para adultos y niños”.

La HB3 y otras leyes similares han desatado un debate más amplio sobre cómo equilibrar la protección de los menores con el derecho a la privacidad de los adultos.

Mientras los defensores de estas normativas argumentan que son necesarias para crear un entorno digital más seguro, sus detractores alertan sobre el impacto negativo en los derechos digitales y la libertad de expresión.

La importancia de Pornhub en el ecosistema digital

Pornhub, clasificado como el decimonoveno dominio más visitado del mundo, tiene un papel significativo en el debate sobre regulación en Internet. Según datos de Similar Web, es la plataforma de contenido para adultos más visitada globalmente.

Sin embargo, su historia no está exenta de polémicas. En 2020, una investigación de The New York Times reveló la presencia de contenido no consentido y relacionado con tráfico sexual en el sitio, lo que obligó a la empresa a eliminar millones de videos y restringir las cargas a usuarios verificados.