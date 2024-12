Cubana en EE.UU. sobre regalarse en el trabajo por Navidad: "Dios mío, mándame esa tubería con dinero"

Llegar a Estados Unidos y adaptarse a sus costumbres no es fácil, y si no, que lo diga la cubana Daiana Díaz (@daianadiaz2107), quien ha desatado carcajadas y una ola de empatía en TikTok al contar cómo la tomó por sorpresa la tradición de regalar en el trabajo durante la Navidad.

“Mira, no es que yo no me quiera adaptar”, arranca diciendo esta cubana en Missouri que al llegar a su trabajo no esperaba el detallazo navideño que se encontró: “Hoy se ha aparecido todo el mundo con una bolsa de regalo. Nosotros los cubanos no tenemos, no estamos adaptados a esto”, cuenta, sin poder ocultar su asombro.

Lo más leído hoy:

Daiana sigue relatando entre risas cómo tuvo que aceptar la realidad y sumarse a la dinámica: “Ahora tengo que regalar aquí, ahora mañana yo venir con bolsa para todo el mundo de regalo. Lo veo bonito, pero lo que no veo bonito es el billete”. Y no le falta razón porque, como bien apunta, la cuenta no da: “Saquen lápiz para que usted vea”.

El video de Daiana ha resonado entre cubanos y latinos que han vivido situaciones similares, y los comentarios no se hicieron esperar. Muchos le dieron consejos sobre qué regalar sin gastar demasiado. “Compra muchas velas, se usan mucho y estuve en EU y lo agradecen jjjj”; “Los gringos son de pequeños detalles, chocolates, una tarjeta, adornitos”, sugirió una usuaria.

Otros recordaron cómo la cultura cubana no está acostumbrada a este tipo de tradiciones. “El problema es que nosotros los cubanos tenemos nuestra familia en Cuba que tenemos que ayudar y el dinero de los regalos tenemos que dejarlo para mandar para allá”; “Es un detalle muy bonito, pero es verdad que los cubanos no tenemos esa tradición”.

Por supuesto, no faltaron las risas y los comentarios cómplices: “Cada vez que ella dice pelirroja, me acuerdo de la yeguita de Elpidio Valdés”; “Lo que pasa es que a los cubanos nos gusta que nos den, pero aquí aprenderás que no todo es el azadón”.

Entre bromas y consejos, queda claro que la experiencia de Daiana ha sido un espejo para muchos que también han tenido que “ponerse las pilas” en diciembre. Al final, como ella misma reconoce, hay que aprender y prepararse con tiempo: “Ya lo sabemos, que para el año que viene no podemos dejar eso para último”.

La Navidad en otro país puede traer más sorpresas de las esperadas, pero con humor y buena disposición, todo se aprende.