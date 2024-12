Cubano en EE.UU. estalla contra quienes van a la isla a especular: "No eres nadie aquí y allá te sientes alguien"

Cuando se trata de viajar a Cuba, las maletas suelen contar una historia: ¿Quién lleva el mínimo para aprovechar las libras con cosas para su familia? ¿Quién prioriza lucir ropa cara y pasear? Estas preguntas fueron el detonante de un explosivo desahogo por parte de Lachiwow, un cubano radicado en Estados Unidos que no se guardó nada al hablar sobre las actitudes de algunos al regresar a la Isla.

“Yo solo me llevo tres shorts, tres camisetas y tres calzoncillos. Todo lo demás es mercancía para mi familia”, comenzó diciendo en el video. Pero su frustración iba más allá: “Tú ves a la gente emperchada, con abrigos y ropa cara, paseando por La Habana como si fueran modelos. Y yo me pregunto: ¿a qué van, a ver a su familia o a especular? Porque yo no tengo espacio ni para mi ropa, todo es para los míos”.

Lachiwow, conocido en TikTok como @lachiwow, cuestionó duramente lo que considera un desvío del propósito principal de estos viajes: estar con los seres queridos. “Hay muchos que lo menos que hacen es parar la pata en su casa. Se la pasan pagándole cervezas a todo el mundo o paseando con machos y putas para que los vean como si fueran alguien. ¿Por qué no haces eso aquí? Porque en Cuba te sientes importante, allá es donde te crees alguien”.

El video desató una avalancha de comentarios de quienes compartieron experiencias similares y otros que discreparon. Una usuaria escribió: “Yo hago igual, llevo tres licras y tres pulóveres, lo demás es para mi familia”. Otro agregó: “Mi maleta parece un mercado, voy con frijoles, chícharos y caramelos. ¿Mi ropa? Uso la de mi mamá allá”. Otros destacaron el sacrificio que hacen para dar más a los suyos: “Ni el cepillo de dientes me cabe, todo lo dejo para ellos”; “Yo viajo con dos trapos y lavo la misma ropa todos los días”; y “Cada vez que voy dejo toda mi ropa allá para no cargar la próxima vez”.

Sin embargo, no faltaron las críticas a la postura de Lachiwow. “El que puede, puede. Si alguien quiere pasear o disfrutar, que lo haga. Cada cual viaja como quiere”, comentó un seguidor. Otra persona escribió: “Yo llevo lo mío y para mi familia también. Hay espacio para ambas cosas”.

A pesar de las diferencias de opinión, muchos coincidieron en que la familia sigue siendo lo más importante. “Dime de qué especulas y te diré de qué careces”, escribió alguien, resumiendo el sentir de varios seguidores. Otra persona añadió: “Los que más especulan son los que peor tienen a su familia allá. La prioridad debería ser clara”.

Preguntas frecuentes sobre los viajes de cubanos a Cuba y el envío de ayuda