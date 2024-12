Vídeos relacionados:

Kuki Delgado, la hija mayor del popular cantante cubano Alexander Delgado, celebra hoy su 23 cumpleaños y ha recibido emotivas felicitaciones de amigos, seguidores y padres en redes sociales.

Alexander Delgado, fundador de Gente de Zona, compartió un conmovedor video recopilatorio de fotos junto a su hija en su cuenta de Instagram y le dedicó estas palabras: "Happy Birthday, mi Kuki! Hoy en tu día te deseo que todos tus anhelos y sueños se hagan realidad. Te ama tu papá."

Lo más leído hoy:

Por su parte, Kuki, en la víspera de su gran día, también quiso expresar su gratitud hacia su madre en un post en el que escribió:

"En una hora exactamente cumplo 23 años y de todos los deseos que puedo pedir, el más grande es que no me faltes nunca. Hoy te agradezco haberme traído al mundo, te agradezco la crianza que me diste. Hoy es tu día y la única palabra que me sale es gracias. Dios me dio la oportunidad de tenerte conmigo y te dará muchos años de vida con salud para que estés en cada paso de mi vida. Te amo mucho, mami. Yo sé que estás orgullosa de lo que has creado y yo lo estoy de ti, de lo fuerte que eres. Cada día me enseñas algo nuevo".

El tierno intercambio de mensajes refleja el fuerte vínculo familiar que Kuki mantiene con sus padres, quienes no han dejado de apoyarla en cada etapa de su vida.

¡Felicidades a Kuki Delgado en su día!

Cabe destacar que la joven comenzó a festejar su edad hace un mes cuando se regaló por su cumpleaños un Mercedes-Benz GLC, un SUV de lujo de tamaño mediano que se ha convertido en una de las opciones más deseadas por su elegancia y prestaciones. El precio base ronda los 50,000 dólares y puede superar los 70,000 dólares dependiendo de las configuraciones. La joven no dudó en compartir la gran noticia con sus seguidores, que la felicitaron por su nuevo auto.

Preguntas frecuentes sobre el cumpleaños de Kuki Delgado y su relación con Alexander Delgado