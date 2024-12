"Se puede empezar de cero sin nadie que te apoye": Cubana celebra su primer año en Estados Unidos

Hace un año, @bendecida.queen pisó por primera vez Estados Unidos, el país que había soñado toda su vida. Con solo un pullovito de tianguis y sin nadie esperándola, llegó con el anhelo de un futuro mejor. "Ese día, Dios me concedió el deseo más grande, el que tiene todo cubano, llegar a Estados Unidos", contó emocionada en su último video, donde reflexionó sobre su travesía y los retos superados durante estos meses.

En el video, publicado en su cuenta de TikTok, relató cómo pasó de tomar guaguas y montar en una motico a tener su primer carro, todo esto sin quejarse y siempre agradeciendo a Dios. "Cuando me ocurren bendiciones, las publico. Cuando paso pruebas, me las callo y las venzo de rodillas ante Dios", confesó, asegurando que su fe ha sido la clave para salir adelante.

El mensaje que quiso enviar a otros cubanos que aún están en México o en camino a Estados Unidos es claro: no se rindan. "Yo llegué aquí sin familia, sin nadie, solita me he abierto camino en este país. Se puede empezar de cero en el mejor país del mundo, Dios siempre obra de manera maravillosa y te pone ángeles en el camino", afirmó, dejando claro que con esfuerzo y perseverancia, los sueños sí se logran.

El testimonio no tardó en llenar su publicación de mensajes positivos. "Muchísimas felicidades, miles de bendiciones y sigue cumpliendo sueños", escribió una seguidora, mientras otro le aconsejó que siga estudiando y creciendo profesionalmente. Por su parte, @bendecida.queen respondió que ya trabaja como esteticista, demostrando que sus avances no se detienen. Entre tantos comentarios de apoyo, también hubo quien minimizó su historia, a lo que ella reaccionó con humor.

Su relato no solo ha inspirado a quienes comparten su fe y su camino migratorio, sino que también sirve de recordatorio de que, con determinación, cualquier meta es alcanzable.

