"¡Mujer que se respete lava su carro!": Cubana en EE.UU. comparte su experiencia en un car wash

Lavar el carro puede ser una tarea rutinaria para muchos, pero también puede convertirse en una experiencia llena de emociones y hasta pequeños descubrimientos.

Mientras enfrentaba su temor a los túneles de lavado y aprovechaba para dejar su vehículo impecable, esta cubana que vive en Estados Unidos compartió un truco que, aunque para algunos podría ser básico, para ella resultó toda una novedad tras 14 años en el país: “Aquí hay unas máquinas que tú puedes lavar las alfombras y te las sacan sequitas”.

Fue gracias a un empleado del lugar que aprendió cómo funcionaban estas máquinas, y ahora quiso compartirlo con otros que podrían estar tan sorprendidos como ella: “Tienes que poner la parte de la alfombra boca abajo. Ella solita la va a ir cogiendo, empieza a hacer el proceso, y te la da por ahí abajo, ya seca y todo”, explicó mientras grababa.

En su video, Lázara Isis (@lazaraisis) también confesó que lavar el carro sola no es algo que le resulte fácil. “¿Ustedes me quieren ver a mí aterrorizada? Porque el no poder ver nada [en el túnel de lavado] es algo que me ataca. Entro en pánico”, reconoció. Sin embargo, aseguró que la experiencia valió la pena, no solo por el resultado final, sino también por el aprendizaje. “Bueno, y así quedó mi carro: limpiecito y oloroso. Ahora me dura dos días porque mis queridas hijas, mi amor, lo cuidan demasiado”, bromeó.

¿Tú también has sentido nervios en un car wash o descubres algo nuevo de estas máquinas?

