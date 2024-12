Cubana emigrada a EE.UU. explica por qué le hubiera gustado nacer en otro país "o en una Cuba libre"

Hablar de Cuba nunca es fácil, menos cuando se hace desde el corazón. En un video que ha tocado fibras sensibles, @cubansalvi503family, una cubana que vive en Estados Unidos y está casada con un salvadoreño, respondió a un comentario que le preguntaba por qué le hubiera gustado nacer en otro país. Sus palabras, cargadas de dolor y sinceridad, no han dejado indiferente a nadie.

“Del país de Cuba, si es que se le puede seguir llamando así, queda muy poco, prácticamente es un país en ruinas”, comienza diciendo con un tono de tristeza. En su testimonio, la joven describe cómo en su país natal “no hay libertad, hay opresión, hay hambre, hay miseria, no hay medicamentos”. Además, lamenta que estudiar y prepararse profesionalmente no siempre trae recompensas: “Las personas están estudiando por gusto, para no ganar ni un centavo de lo que estudian”.

Lo más leído hoy:

Uno de los puntos que más repite cubansalvi503family es la escasez de lo básico: alimentos, productos esenciales y servicios tan simples como una ducha con agua caliente. “Me hubiera gustado poder haber nacido en un país donde tuviera comida, porque allá no hay”, dice, añadiendo que estas cosas no deberían ser privilegios, sino derechos.

La creadora también reflexiona sobre las frustraciones profesionales que sufren muchos cubanos: “Me hubiera gustado haber estudiado y ejercido mi título, no vivir frustrada por no poder tener la profesión que me gusta”. Para ella, el dolor no termina ahí; habla con tristeza de lo que significa ver a su hija crecer lejos de su familia: “Un país donde mi hija no haya tenido que crecer lejos de su abuela, de su bisabuela, ni de sus abuelos ni de sus raíces”.

El video de cubansalvi503family ha encendido un debate en redes sociales, con reacciones que van desde la empatía hasta reflexiones sobre otras realidades. Los usuarios no han tardado en expresar su apoyo, dar consejos o compartir sus propias experiencias:

“Se tenía que decir y se dijo”, comentó un usuario con aprobación, mientras otro reflexionaba sobre las diferencias entre países: “Lo más triste es que hay muchas personas en El Salvador que se quejan del país y nunca están conformes. Más no saben la suerte que tienen de vivir ahí”; a lo que otro añadió: “Necesitan un Bukele”, en referencia al presidente salvadoreño.

Algunos cubanos coincidieron con su testimonio, señalando la falta de oportunidades en la isla: “Es verdad lo que dices, uno tiene potencial, pero en Cuba no puede porque gobierna la corrupción y no hay cómo salir adelante”. Otros reconocieron el dolor de quienes deben irse para buscar una vida mejor: “Gracias a Dios ya eres libre, pero no olvides tu país”.

También hubo salvadoreños que le extendieron la mano y le ofrecieron cariño: “Eres bienvenida, princesa, a nuestro El Salvador”; “Gracias a Dios tienes una nueva oportunidad en nuestro país”.

Para muchos, las palabras de la cubana fueron difíciles de ignorar. “Esas palabras llegaron profundo”, escribió un seguidor, mientras otro confesaba: “Yo fui a La Habana y es verdad lo que dice usted... Buen dicho”. Pero no faltaron las voces críticas que intentaron separar el problema del país y su gente: “El país de Cuba es lindo, son los gobernantes los malos de corazón”.

El testimonio de cubansalvi503family no solo expone una realidad, sino que pone en perspectiva lo que significa dejar la tierra natal en busca de libertad y oportunidades. Aunque hoy ha encontrado estabilidad en Estados Unidos junto a su esposo salvadoreño, su amor y compromiso con Cuba siguen intactos: regresa a la isla para ayudar a su familia y nunca olvida sus raíces.

Sus palabras son un reflejo del deseo de muchos: una Cuba donde haya comida, libertad y un futuro lleno de oportunidades.

Preguntas frecuentes sobre la situación actual en Cuba y el impacto en los emigrantes cubanos