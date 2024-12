Jacob Forever está de cumpleaños y la felicitación de La Dura despierta rumores: ¿Están distanciados?

Jacob Forever y La Dura Foto © Instagram / La Dura

Vídeos relacionados:

Jacob Forever está de cumpleaños este 21 de diciembre, sin embargo, los 43 del reguetonero cubano se han visto empañados en redes por algunos rumores.

La Dura le dedicó unas palabras en Instagram por esta nueva vuelta al Sol que dieron lugar a muchas especulaciones sobre un posible distanciamiento entre ambos.

Lo más leído hoy:

“Mis mejores deseos para ti, siempre. Que sigas disfrutando de mucha salud, éxito y bendiciones en esta vida. ¡Feliz cumpleaños para El Inmortal”, escribió La Dura en una de sus stories junto a una foto de ambos.

Captura Instagram / La Dura

En Instagram el influencer Un Martí To Durako preguntó si pasa algo entre la pareja, aludiendo que las felicitaciones se sienten un poco secas. Rápidamente internautas opinaron al respecto en los comentarios a la publicación coincidiendo en su mayoría con esa percepción.

“Todos lo pensamos y Martí es el único que se atrevió a decirlo en voz alta”; “Pensé lo mismo no soy la única menos mal”; “En esas palabras se ve que algo no está bien”; “Ni un mi amor, ni mi esposo, ni mi compañero de vida, ni mi media naranja, ni el hombre de mi vida, eso pasa cuando ya el amor murió y estamos por conveniencia”; “Martineli hace rato que allí está pasando algo”; “No sé qué tiene este año pero presiento que no va a quedar nadie en pareja”; “¿También ellos?, no me digas, este es el año de las rupturas”; “No existe amor real en redes todo es una película”, opinaron algunos.

No obstante, otros destacan que siempre se han comportado en redes de la misma manera: “Pero si siempre se han tratado así, a mí no me asombra, más cariño le brinda mi primo el Choco a sus rubias”; “Ella siempre lo felicita así”; “Siempre han sido así, ellos no se demuestran mucho por redes”; “La verdad es que ellos siempre han sido secos en redes, a lo mejor lo viven más en privado y realmente es lo mejor”; “Yo nunca los he visto a ellos muy cariñosos la verdad”; “Ella siempre lo felicita así, ellos no son de darse mucho amor en redes”.

Hasta el momento la pareja no ha dicho públicamente nada sobre una ruptura. La última foto de los dos juntos fue hace poco en la fiesta de 15 años de Laira, la hija mayor de Jacob.

Preguntas frecuentes sobre los rumores de distanciamiento entre Jacob Forever y La Dura