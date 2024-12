"Todo un caballero": En medio de demanda y divorcio Daddy Yankee pide respeto para Mireddys González 

Al salir de la primera vista de la demanda contra Mirredys González, Daddy Yankee ofreció declaraciones a la prensa y en ellas pidió respeto para su todavía esposa y madre de sus hijos, aunque estén inmersos en un proceso de divorcio.

Con mucha ecuanimidad y con su sonrisa de siempre, el cantante puertorriqueño aseguró que estaba conforme con el resultado de la primera sesión en la corte.

“Muy satisfecho con el proceso legal. Retomé la presidencia. Un proceso que lo he llevado con mucha paz, mucha tranquilidad, mucha templanza”, dijo el reguetonero.

Daddy Yankee aclaró que las interpretaciones que se han dado públicamente sobre el caso no son las de él: “Yo siempre he respetado a la señora González y les pido con mucha mansedumbre que también la respeten a ella”.

La postura del cantante desencadenó un sinfín de elogios en redes sociales: “La diferencia de un hombre de verdad y muy sabio”; “Es todo un hombre un total caballero”; “Él la va a respetar por los años vividos juntos, por sus hijos, la prensa manipula mucho para hacer protagonismo y ellos no lo necesitan”; “Aprendan, la caballerosidad y el respeto primero, ejemplo de buen corazón”; “Daddy Yankee siempre tan caballeroso y respetuoso”; “Qué caballero por eso es el big boss por siempre”; “Todo un caballero, como debe ser. No cabe duda que sus padres hicieron un muy bien trabajo con este chico, a pesar del entorno en el que se crio. Un hombre respetuoso, caballeroso, amable, trabajador, me quito el sombrero”.

Mireddys González se ha mantenido alejada de la prensa, sin embargo, este sábado compartió en su Instagram unas palabras sobre el proceso que está viviendo, pero fue fuertemente criticada por muchos internautas.

Daddy Yankee demandó a Mireddys por transferencias irregulares realizadas desde las cuentas de las compañías El Cartel Records y Los Cangris a su cuenta personal y la de su hermana por un valor de 100 millones de dólares.

Tras la primera audiencia ambos llegaron a un acuerdo, el reguetonero retomará la presidencia de ambas compañías y 75 millones de las cuentas de las empresas se mantendrán intocables; el resto del dinero se podrá utilizar, pero tanto el cantante como Mireddys deberán aprobar cualquier transferencia superior a los 100 mil dólares.

