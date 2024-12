"Del cuerpo ajeno no se habla": Seguidores de Daniela Reyes reaccionan a las críticas por su delgadez

Daniela Reyes ha experimentado un cambio físico que a sus seguidores no ha pasado desapercibido; la youtuber cubana ha bajado de peso considerablemente y si bien muchos la llenan de piropos, otros tantos la han criticado por su delgadez que califican de extrema.

En los últimos posts de la influencer, los cuestionamientos hacia ella se han vuelto una constante: “No te ves bien tan delgada, alguien tiene que decírtelo es mi opinión no me ataquen y no mientan que saben que lo que digo es cierto”; “Ella se veía mucho mejor antes cuando estaba más rellenita ahora se ve esquelética a veces la gente quiere bajar tanto de peso que no se dan cuenta que no va con su estatura ella es muy alta para ese peso”; “El que le diga que estas fotos son una belleza es porque se alegra de que su brillo se esté esfumando”; “No es por nada pero esta niña se está poniendo demasiado flaca yo creo la salud debe de estar primero que todo”; “Definitivamente estar flaquita así no le asienta se le ven hasta los huesos del pecho es muy linda, elegante pero algo le está pasando”.

Algunos optaron por los consejos y no por la crítica directa: “La sigo y me encanta su contenido y mi humilde opinión te ves mejor como estabas antes, pero como te sientas tú es lo que vale, bendiciones”; “Reina te estás poniendo demasiado delgada, no dejes que los estándares de belleza de la actualidad te afecten, todos te queremos y conocemos tu belleza natural. No tienes que cambiar nada, tú eres una mujer perfecta”.

Varios de sus seguidores, sin embargo, salieron en defensa de Daniela expresando que es su cuerpo y su decisión el verse con más o menos peso.

“Espera que las personas que opinan sobre el estado de Daniela con comentarios pasivo-agresivos hayan tenido su corazón y cuerpo bello y sano en cada etapa de sus vidas, y que por eso no entienden que todos pasamos por etapas difíciles o simplemente diferentes que nos hacen cambiar o vernos diferentes a lo que se considera sano”; “Nunca falta la persona que comenta que está demasiado delgada. Del cuerpo ajeno no se habla y nadie sabe los procesos por los que la otra persona está atravesando y el impacto que sus comentarios puedan tener en su salud emocional”; “Nadie tiene el derecho de meterse en su vida, ella es creadora de contenido no es una postal que tiene que ser perfecta a los ojos de las personas que la ven, si ve algo que no le gusta lo mejor es reservárselo y seguir con su vida al final el comentario no le va a resolver la vida a nadie”; “Si eso es lo que ella busca en su cuerpo pues felicidades, todos tenemos el derecho de vernos como nos guste, lo que pasa es que muchos estamos adaptados a verla con otra fisionomía”, la apoyaron otros.

