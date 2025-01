Seidy La Niña y La Diosa: De la controversia a la complicidad en un video viral ¿Un nuevo hit en camino?

La cantante cubana Seidy La Niña ha compartido recientemente un video en el que aparece junto a La Diosa, ambas sonrientes y disfrutando al ritmo del último tema de Seidy.

Esta muestra de complicidad sugiere una relación cordial entre las artistas, a pesar de las polémicas que las involucraron anteriormente.

En noviembre de 2024, Dayamí La Musa arremetió contra La Diosa y Seidy La Niña, afirmando que durante su ausencia de siete años, ninguna de ellas había logrado avances significativos en la música.

Declaró: “Están cogiendo los programas para ir a ofenderme a mí, yo solamente dije que no, y vuelvo y lo repito, no voy a grabar con ninguna de ustedes, no me interesa”.

Tras estas declaraciones, Seidy La Niña respondió cuestionando por qué debería buscar la aprobación de Dayamí para colaborar, enfatizando su independencia artística.

La reciente interacción amistosa entre Seidy La Niña y La Diosa ha generado especulaciones sobre una posible colaboración musical entre ambas, lo que podría marcar un nuevo capítulo en la escena musical cubana.

