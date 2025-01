Seidy La Niña estrena "Wa Wa Wa", para los que padecen de envidia o frustración

Seidy La Niña ha sorprendido a sus seguidores con el estreno de su nueva canción "Wa Wa Wa", un tema dedicado a los que padecen de envidia y frustración.

El tema llegó acompañado de un videoclip donde la cantante cubana aparece vestida como una sexy enfermera, consolidando su estilo provocador y auténtico.

"A partir de ahora hay que coger la cola. Y si dicen Cuba, hay que empezar por mí”, dice la artista. Además, bromeó con ese toque ácido que ya es característico en ella: “Si conocen a alguien que padece de envidia o frustración… Tylenol pal dolor”.

El tema, ya disponible en YouTube y plataformas digitales, viene cargado de mensajes contundentes y algunas pullas que no pasan desapercibidas.

“Que no te gustó, NO ME IMPORTA / Que no me quieres, NO ME IMPORTA / Que tú no me soportas, NO ME IMPORTA / La que puede, puede, la que no puede, SOPORTA”, dice una parte de la canción en la que deja clara su postura desafiante y empoderada.

Con "Wa Wa Wa", Seidy pretende reafirmar su lugar en la música urbana cubana, marcando tendencia con su estilo único y mensajes directos.

