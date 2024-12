Daddy Yankee lleva nuevamente a los tribunales a Mireddys González por desacato e incumplimiento de lo acordado

Vídeos relacionados:

El 26 de diciembre se llevaría a cabo la transición a través de la cual Daddy Yankee regresaría a la presidencia de las corporaciones Los Cangris y El Cartel Records, sin embargo, ni Mireddys González ni su hermana Ayeicha González comparecieron a la primera reunión convocada.

El abogado del reguetonero puertorriqueño recurrió nuevamente a los tribunales para solicitar una moción por desacato ya que las demandadas incumplieron con lo acordado en la corte el pasado 19 de diciembre.

Según el medio de prensa El Nuevo Día, el juez Anthony Cuevas Ramos del Tribunal de Primera Instancia de San Juan que lleva el caso, convocó a una vista por videoconferencia para este viernes a las 4:00 p.m.

La moción solicitada por la defensa plantea que “ninguna de ellas se presentó y sus representantes jurídicos tampoco estaban preparados debidamente para atender los asuntos que se instruyó que debían atenderse en la reunión. Se adujo, inicialmente, que Mireddys González se encontraba indispuesta. Luego, se admitió que simplemente no quiso asistir y, en lo que respecta a Ayeisha González, sencillamente, no le dio la voluntad de asistir y no fue”.

Los abogados del cantante sostienen que además de no asistir a la primera reunión, no dejaron información o documentos con sus representados legales para que estos pudieran ejercer por ellas.

“Contrario a lo instruido por el Tribunal, las demandadas se han negado a dejar el control en las corporaciones y pretenden apertrecharse y perpetuarse en el cuerpo directivo de las entidades desde dónde igualmente pretenden controlarle su carrera (a Daddy Yankee), continuando así con la interferencia y disloque de la carrera del demandante y cubrir la mala administración de las entidades, luego de haberle burlado su confianza”, añade la defensa del artista.

De acuerdo con la moción presentada, Daddy Yankee “continúa a ciegas sobre las corporaciones, la extensión de las obligaciones y limitaciones sobre sus composiciones, libros de contabilidad e incluso cuentas de banco”.

Luego de esta nueva denuncia a los tribunales queda claro que el litigio entre Daddy Yankee y su todavía esposa Mireddys González está lejos de terminar, todo ello, en medio de un proceso de divorcio.

