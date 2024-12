Una española residente en Miami compartió en TikTok un video en el que reflexiona sobre cómo ha cambiado su comportamiento desde que vive en Estados Unidos. En el clip, la usuaria @tammy_ibiza destaca varias diferencias culturales entre España y su vida en Miami que le han impactado profundamente.

Entre los puntos que menciona se encuentran el maquillaje, comentando que en España no solía maquillarse, mientras que en Miami sí lo hace. También señaló: "En España, estamos todos interrumpiendo en una misma conversación sin dejar terminar al de al lado. Aquí, si haces eso, lo toman como una falta de respeto". Además, habló sobre la actitud profesional y cordial de las personas, incluso cuando alguien no te agrada.

Otro aspecto que destacó fue el tono de voz en las conversaciones. Señaló que los españoles tienden a hablar en voz alta, al igual que los italianos, mientras que en Miami las personas utilizan un tono moderado y piden que repitas si no te escuchan.

Sin embargo, el video generó reacciones encontradas entre los usuarios de TikTok, especialmente entre la comunidad cubana y quienes llevan años viviendo en Miami. Algunos comentarios fueron:

"¿Debes estar en una zona única de Miami donde sólo estás tú?"; "Ese no es Miami en el que vivo desde hace más de 20 años."; "¿Vives en Miami o en Kentucky???"; "Ay hija, ¿qué diremos los cubanos?" o "Nos parecemos a los españoles nosotros los cubanos, yo diría que muy semejantes."

Otros usuarios expresaron su desacuerdo con afirmaciones más directas: "Yo soy española y vivo en Florida y no sé dónde es todo eso, porque yo no lo comparto, la verdad."; "En Miami, por lo menos donde haya un cubano, vas a oír la voz bien alta y te interrumpen cuando estás hablando."; "¿De qué Miami habla esta?" o "Pero tú, ¿estás segura de que eres española? Me parece que estás describiendo a los cubanos, jajaja."

Algunos usuarios incluso pusieron en duda si realmente estaba describiendo a Miami, afirmando que la ciudad, debido a su gran presencia cubana y latina, es conocida por su energía y voces altas.

El video ha puesto en evidencia cómo las percepciones culturales pueden variar dependiendo del contexto y la comunidad en la que uno se integre, mostrando que Miami puede ser una experiencia diferente para cada persona.

