Daddy Yankee consigue nueva victoria legal frente a su esposa Mireddys González

Este viernes el juez Anthony Cuevas Ramos del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, que lleva el caso corporativo entre Daddy Yankee y Mireddys González, convocó a una vista por videoconferencia luego de que los abogados de la defensa solicitaran una moción por desacato e incumplimiento de lo acordado.

La todavía esposa del cantante y su hermana no asistieron a la primera reunión en la que se llevaría a cabo la transición del reguetonero a la presidencia de las corporaciones Los Cangris y El Cartel Records ni presentaron los documentos necesarios para la sucesión.

Durante la vista convocada por el juez este ordenó a Mireddyss González que entregara hoy mismo a Daddy Yankee las contraseñas de los programas de contabilidad de ambas corporaciones al cantante; asimismo dispuso que tendrá hasta el 31 de diciembre para entregar toda la documentación corporativa que quede pendiente.

Según el medio El Vocero de Puerto Rico, el abogado de Daddy Yankee manifestó en la audiencia: “Es importantísimo que nos den el acceso total de la contabilidad de la empresa. Si no está concretada, que la den esté como esté, no podemos permitir que siga esto y que la pongan al día y no sabemos quién la pone al día. El control va a estar bajo nuestro representado y nuestro representado tiene y necesita el control de la contabilidad completa para poder desarrollarla”.

La abogada de la demandada, por su parte, recordó ante el juez que Mireddys González “es 50 por ciento accionista. Pertenece a la sociedad legal de gananciales”.

Aunque Daddy Yankee consiguió otra victoria legal frente a su esposa, el litigio entre ambos no hace más que empezar, pues todavía tienen un divorcio de por medio.

