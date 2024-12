Militar cubano se desmaya durante el cambio de guardia del cementerio de Santa Ifigenia

Un joven militar, miembro de la guardia de honor encargada de custodiar los restos del Héroe Nacional de Cuba, José Martí, tuvo que ser asistido este martes en el Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia, de Santiago de Cuba, tras desmayarse durante su servicio.

El periodista independiente Yosmany Mayeta informó en su perfil de Facebook sobre el incidente en el que un soldado santiaguero tuvo que ser socorrido tras desmayarse durante el cambio de guardia de honor en el Cementerio Santa Ifigenia de Santiago de Cuba.

Captura Facebook / Yosmany Mayeta

En el video compartido por Mayeta, se puede apreciar muy bien el momento en que el joven militar fue trasladado en brazos desde el frente del Mausoleo de José Martí hacia los edificios administrativos del cementerio.

En la sección de comentarios, varias personas expresaron que los jóvenes que cumplen el servicio militar como parte de la guardia de honor permanecen demasiado tiempo de pie, incluso en turnos rotativos, lo que resulta agotador.

Por otro lado, algunos atribuyeron el desmayo a la falta de alimentación, aunque otros señalaron que, si hay un grupo de militares que recibe una buena alimentación, son precisamente aquellos encargados de custodiar los restos del Apóstol.

Una persona llamada Rolo Cabrera señaló que estuvo en la misma unidad a la que pertenecen esos jóvenes: “El entrenamiento es bien fuerte, no fui uno de ellos por ser cuerpo de seguridad pero dentro de la misma unidad, les aseguro que es bien duro lo que se ve allí, más de 8 horas al día entrenando para este tipo de guardia o prestación, y ni aun así me atrevo a asegurar que él no va a ser el primero de los casos, como está este país que sigue de cabeza a punto de tocar fondo, caerán muchos más, es sólo cuestión de tiempo”.

En Cuba, donde el gobierno obliga a los jóvenes a pasar el servicio militar obligatorio, muchas familias enfrentan situaciones críticas debido a la imposición de esta medida.

Este es el caso de Sandra Jiménez Cruz, una madre soltera de Moa, Holguín, quien denunció en el grupo de Facebook “revolico holguín” cómo esta obligación pone en jaque su ya precaria situación familiar.

Jiménez explicó que su hijo mayor ya cumplió con el servicio militar, pero ahora el menor, de 19 años, es presionado para alistarse: “Yo no estoy de acuerdo con que lo pase, porque vivo sola con él y mi mamá, que está enferma y no puede quedarse sola”.

Durante el día, mientras ella trabaja, es su hijo menor quien cuida a su abuela, pues el hermano mayor vive independientemente.

La madre relató que las autoridades militares la amenazaron con multarla con 5,000 pesos si su hijo no se presenta al chequeo médico para el servicio militar.

Este caso refleja el impacto devastador que tiene el servicio militar obligatorio en familias vulnerables, dejando en evidencia un sistema que, lejos de proteger a sus ciudadanos, los somete a decisiones que desestabilizan aún más su vida cotidiana.

Además, en las redes sociales, las familias suelen denunciar los abusos y maltratos que sufren los jóvenes durante el servicio militar obligatorio, incluyendo alarmantes casos de suicidios y muertes en dichas condiciones.

La madre de Nesky Gabriel Escalona Ortíz, un joven cubano que fue reportado como desaparecido mientras cumplía el Servicio Militar y fue hallado muerto a los seis días, enfrentó a los oficiales durante el sepelio del muchacho.

