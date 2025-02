Régimen celebra incorporación de jóvenes al Servicio Militar a pesar del reciente fallecimiento de reclutas

Un reporte del Noticiero Nacional de la Televisión (NTV) celebró la incorporación de nuevos reclutas al Servicio Militar obligatorio del régimen cubano, a pesar del reciente fallecimiento de nueve jóvenes soldados y cuatro oficiales en Holguín.

Ajeno al dolor de allegados y familiares, sin rendir cuentas ni ser transparentes en la investigación de la tragedia, el alto mando de la dictadura cubana ordenó a sus medios oficialistas de comunicación ofrecer una visión edulcorada y propagandística del Servicio Militar.

Hasta una unidad del Ejército Central se desplazaron las cámaras del NTV para mostrar una visión idílica del adiestramiento militar que reciben los jóvenes cubanos mayores de 18 años, una formación obligatoria que denuncian cada vez más voces de la sociedad civil, y que se ha demostrado obsoleta y peligrosa para la vida de los reclutas.

“Ante jefes, oficiales y familiares, los jóvenes reafirmaron el compromiso de defender la patria socialista, cumplir todas las tareas que orienta el mando, y ser ejemplos, tanto en las unidades como en la sociedad”, indicó el reporte del medio oficialista cuando todavía no se ha cumplido un mes de la explosión de almacenes militares en Melones.

Nueve reclutas perdieron la vida en esa tragedia, que todavía no ha sido explicada por el ministerio de las Fuerzas Armadas (MINFAR), que sí se dio prisa por ocultar los primeros reportes oficiales que indicaban que los soldados se encontraban clasificando "municiones envejecidas".

Las autoridades tampoco se han referido a las informaciones no oficiales que circulan por redes sociales y que indican que en el lugar también se almacenaba armamento químico, y que no se seguían los protocolos establecidos para su conservación y manipulación, tareas que deberían ser ejecutadas por militares con un adiestramiento profesional, y no por jóvenes reclutas.

Este trágico suceso que conmocionó a la opinión pública y que reavivó las denuncias de la sociedad civil en contra de la obligatoriedad del Servicio Militar, se produjo casi dos años y medio más tarde del siniestro desatado en la Base de Supertanqueros de Matanzas, que costó la vida a cuatro jóvenes reclutados como bomberos.

Entre ambas tragedias y anterior a ellas, son muchos los jóvenes cubanos que han fallecido en maniobras, accidentes, episodios violentos o suicidios ocurridos mientras realizaban el Servicio Militar obligatorio.

El goteo de víctimas y el raudal de dolor provocado por el servicio militar del régimen cubano han impulsado nuevamente la objeción de conciencia entre activistas e integrantes de la sociedad civil cubana, que en los últimos tiempos se ha hecho visible gracias a campañas como “No al Servicio Militar Obligatorio”.

Esta iniciativa, promovida por activistas y organizaciones como el movimiento Impacto Juvenil Republicano, exige el fin del Servicio Militar obligatorio, considerado por muchos como un sistema opresivo y peligroso para la juventud cubana. Tras las explosiones reportadas en Melones, muchos padres y jóvenes se sumaron a esta campaña en redes sociales y las calles de la isla.

De espalda a todos ellos, al conjunto de la sociedad y a la realidad misma, el régimen cubano celebró este domingo la incorporación de 600 nuevos reclutas a su decadente y obsoleto ejército, dando una vuelta de tuerca más a su maquinaria propagandística, último recurso junto a la represión que le queda para perpetuar un orden que se resquebraja en franca decadencia.