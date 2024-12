Muere el actor cubano Roberto Gacio en La Habana

Vídeos relacionados:

Este último martes de 2024, el Centro Nacional de las Artes Escénicas (CNAE) de Cuba confirmó el fallecimiento de Roberto Gacio, reconocido actor, crítico teatral, e investigador, a los 83 años. Su partida ha provocado una ola de pesar en la comunidad artística de Cuba y el mundo.

“Triste mañana para la escena cubana. Lamentamos la pérdida de Roberto Gacio (1941-2024), actor, crítico teatral, investigador de amplia trayectoria, y creador incansable, muy querido en nuestro gremio teatral”, escribieron en el perfil de Facebook del CNAE.

El director de cine Luis Lacosta, amigo cercano y colaborador de Gacio, expresó su tristeza en redes sociales.

“¡Qué fin de año! Ya no puede haber más tristeza, otro querido amigo se me va. En nuestros encuentros personales o llamadas telefónicas siempre estábamos orgullosos el uno del otro y que éramos los más viejos fundadores de la UNEAC. Roberto siempre te recordaré con mucho cariño y de seguro diariamente me imaginaré un llamada tuya”, declaró.

Por su parte el joven director teatral Carlos Daniel Sarmiento Barlet apuntó sobre la muerte de Gacio: “Con gran dolor recibí la noticia de la pérdida de mi adorado Roberto Gacio. 'La enciclopedia del teatro cubano'. Un gran investigador, crítico y actor. Mi maestro y amigo. Alguien generoso, noble, dispuesto siempre a ayudar a los jóvenes”.

Sarmiento Barlet también recordó el impacto de Gacio en su propia carrera: “Mi primer libro El largo viaje hacia la verdad es fruto de su bondad y de todo lo que fue capaz de revelarme, sin esperar nada a cambio. Tuve el inmenso placer de prologar el libro de sus memorias, y eso lo llevará siempre como una de mis grandes satisfacciones profesionales. El teatro cubano ha perdido a alguien que, sin el reconocimiento necesario, ha sido imprescindible. Buen viaje, Gacio. Luz para ti. Gracias por tanto”.

Licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad de La Habana y en Artes Escénicas por el Instituto Superior de Arte, Gacio dejó una huella imborrable en varias generaciones de artistas y estudiosos. Sus investigaciones sobre la escena cubana abordan temas fundamentales como el repertorio teatral del siglo XX y las prácticas actorales, consolidando su lugar como uno de los grandes estudiosos del teatro en Cuba.

Estuvo vinculado a algunos de los colectivos teatrales más importantes de la isla, como el legendario grupo Los doce y Teatro de la Luna. Fue además un reconocido intérprete de la obra del dramaturgo Virgilio Piñera, a cuya complejidad dio vida con maestría.

Además de su labor actoral, Gacio dedicó parte de su vida a la docencia, impartiendo clases y conferencias en instituciones de renombre. Sus cursos abarcaron temas como actuación, historia del teatro cubano y universal, historia del traje, teatro para niños y expresión corporal, siendo formador de varias generaciones de artistas.

Como crítico teatral, sus análisis enriquecieron publicaciones culturales de prestigio en Cuba. Miembro activo de la Sección de Crítica e Investigación de la Asociación de Artistas Escénicas de la Uneac, Gacio participó regularmente en paneles y coloquios, dejando su marca en el ámbito académico y profesional del teatro.

Su contribución a la cultura cubana fue reconocida con numerosos premios, entre ellos la Distinción por la Cultura Nacional en 2002 y el Premio Maestro de Juventudes otorgado por la Asociación Hermanos Saíz en 2020.

