La escasez de alimentos en Cuba ha llegado a niveles alarmantes, y el gobierno ha comenzado a distribuir sirope de cola como sustituto de la leche para niños, desatando la indignación de las familias afectadas.

Desde diciembre, el régimen había anunciado dificultades para garantizar la leche en polvo, ofreciendo inicialmente chocolate como alternativa, pero la nueva medida ha generado una ola de críticas.

Irabrenda Pérez, una madre cubana, expresó su frustración en redes sociales: "Me he quedado loca con el descaro del pomo de sirope que le dieron a mi niña. Estamos tocando fondo, ahora sí es lo nunca visto. Que Dios ponga su mano porque no se aguanta más. ¿Dónde está la leche de los niños?"

Por su parte, Deimi Mederos Ramírez compartió su experiencia: "Hoy saqué el famoso polvo de batido que le toca a mi niño de 5 años y me encontré con que también estaban dando este pomito de sirope de cola. Qué suerte tenemos. Supongo que la cola y el chocolate le aporten los nutrientes necesarios para el desarrollo de nuestros niños, mientras nuestros dirigentes se sacrifican tomándose toda esa leche dañina que los inflama solo para proteger a nuestros hijos. Gracias por todo, Fidel."

La leche en polvo, cuyo precio ha escalado hasta los 2000 pesos cubanos (CUP) por kilogramo, según reportes en redes sociales y medios como CiberCuba, se ha convertido en un lujo inalcanzable para la mayoría de las familias en la isla.

Este último episodio no solo refleja las crecientes deficiencias del régimen cubano para cubrir necesidades básicas, sino que también subraya el descontento popular frente a una crisis que parece no tener fin.

