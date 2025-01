Cubana arremete contra Bebeshito y los que fueron a su concierto: "Donald Trump debería montarlos en un avión a todos"

El concierto de Oniel Bebeshito del pasado 28 de diciembre en el Pitbull Stadium sigue siendo objeto de mucha polémica sobre todo entre la comunidad cubana en Miami.

Una cubana arremetió en redes sociales contra el reguetonero y todos los que asistieron a su concierto afirmando que Donald Trump debería expulsarlos a todos de Estados Unidos.

“Tú sabes lo que tiene que hacer Donald Trump, montarlos en un avión a todos. Tú fuiste al Bebeshito, vamos, tú eres I220A, vamos, oye sin explicación de ningún tipo montarlos en un avión, tú sabes para dónde, no para Cuba no porque van a ir cómodos, los dejo botados en Tapachula y de paso monto al Bebeshito también. Bebeshito tú eres el piloto del avión, usted se va con toda la tribu del 1ro de mayo que tú formaste allí en el estadio Pitbull no sé qué cosa”, dijo en un video visiblemente molesta.

“Conmigo se van todos para Tapachula para no decirte que los dejo más para allá para que tengan que pagar coyotes de nuevo, para que tengan que brincar, porque ustedes no son merecedores de estar aquí, hay cubanos que sí se lo merecen, hay cubanos I220A que sí se lo merecen, discúlpenme si estoy metiendo a todo el mundo en el saco”, agregó en medio de su enfado.

El video ocasionó criterios encontrados, algunos criticando a Oniel Bebeshito por sus supuestos vínculos con la dictadura, otros respaldando al cantante y cuestionando la manera en la que los cubanos destruyen a sus coterráneos.

“Aún no se ha comprobado nada pero si él está con Canel es tremendo sing* como Canel el sufrimiento del pueblo se respeta, si se comprueba que él es un comunista más hasta ahí va a llevar su carrera marca la fecha de hoy”; “Deja la enviada por no poder ir tú”; “No le den más visibilidad a este tipo de personas por favor”; “Monta a la peluquera, a la que te hizo las cejas, a la que no te quiere arreglar los dientes y de paso vas con ellas para el suburbio de donde saliste con la chusmería esa metida en lo que no te importa ningunito te pidió el dinero a ti”; “El cubano está condenado a no avanzar hablamos de las demás nacionalidades y no vemos la de nosotros que se empeña en destruir a sus mismos paisanos, el comunismo acabó con ustedes. Estados Unidos es donde estamos, la libertad de expresión la han tergiversado de una manera que esto lo que da es pena, documéntense y después hablen que se están viendo ridículos”, opinaron en los comentarios.

Uno de los que reaccionó al video fue el influencer Kenny Robert, gran fan de Bebeshito, y se dedicó en su respuesta a burlarse de esta persona saliendo en defensa del artista.

