La influencer cubana Rachel Arderi ha conquistado las redes con una serie de fotos junto a su pequeña hija Mía, que ya es toda una mini influencer con su propio Mercedes.

"Lo que tanto le pedí a Dios un día, hoy es un sueño hecho realidad", escribió Arderi en la publicación, en la que ambas aparecen vestidas a juego en tonos rosados. La imagen más comentada muestra a Mía, fruto de su relación con el reguetonero Oniel Bebeshito, montada en un Mercedes-Benz en miniatura, mientras su madre posa junto a su imponente Mercedes-Benz G-Wagon, un exclusivo vehículo que le costó 182.000 dólares a su pareja, como reveló él mismo en una entrevista.

La publicación desató una ola de reacciones en Instagram, con miles de "me gusta" y comentarios llenos de cariño. Entre ellos, destacó el de la influencer Daniela Reyes, quien escribió: "Ay pero qué bellas, no hagas esto que me dan ganas de tener mi bebé ya".

Otros seguidores también expresaron su admiración: "Mientras tanto la niña: mamá, yo también tengo mi carro", "La verdadera marca mango son ustedes dos" y "Dios bendiga esa bella familia".

Más allá del lujo y los automóviles, lo que ha enamorado a los seguidores es la complicidad entre madre e hija, reflejada en cada imagen. Rachel Arderi, quien se ha consolidado como una de las influencers cubanas más populares, ha demostrado una vez más que está disfrutando al máximo su faceta de madre, mientras comparte con su hija momentos únicos e inolvidables.

