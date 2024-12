Yulién Oviedo vuelve a su infancia: "¿Quién se acuerda de los Fraggle Rock?"

Yulien Oviedo volvió a ser niño y con añoranza recordó cuando en su infancia disfrutaba de los Fraggle Rock, la serie infantil española que transmitían por la televisión cubana.

El cantante cubano se encontró por casualidad con los muñecos de Los Fraguel (nombre por el que se conoce la serie) y no aguantó la tentación de comprarlos.

“Mira que uno en la vida se encuentra cosas positivas y negativas, pero qué lindo, qué bien cuando la vida te sorprende con cosas positivas y recuerdos de la infancia”, reflexionó el artista.

Muerto de risa fue enseñando los muñecos mientras cantaba la canción que identifica a estos animados: “Mira mamá atrapé un fraguel. O qué horror”.

“Sean sinceros, ¿quién se acuerda de los Fraggle Rock todos los días a las 5:00 p.m.?”, preguntó a sus seguidores y estos no tardaron en responder.

“Aw me encantan, quién no vio Los Fraguel”; “Quién no se acuerda de eso”; “Ño esa gente eran repa fula”; “Ño te creo amé esto”; “Me hiciste reír Yulién”; “Yo los quiero”; “Yo amo esos muñes”; “Clásico de clásico”; “A esos Fraguel yo les descargaba un mundo”; “Yo no me perdía esa serie”; “El vaso de agua con azúcar y el pan con aceite delante del tele”, recordaron sus followers en los comentarios.

Y tú, ¿te acuerdas de Los Fraguel?

