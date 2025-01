"Solo Dios sabe cuántas lágrimas derramé": Cubana regresa a la isla tras 8 años sin ver a su hija y su familia

Ocho años de separación. Ocho años sin abrazar a su hija ni a su madre. Ese es el tiempo que Yily esperó para regresar a Cuba y reencontrarse con las personas que más ama. "Voy a pasar el fin de año con mi hija después de tanto tiempo, no puedo pedir más", confesó en un video cargado de emoción que compartió después del esperado reencuentro.

El 1 de diciembre, Yily recibió la noticia que llevaba años esperando: le aprobaron su residencia en Estados Unidos, un sueño que llegó justo a tiempo para que pudiera volver a su tierra. "No sé cómo aguanté tanto tiempo sin verla", dijo entre lágrimas. Su hija fue su mayor fuerza en los momentos difíciles, pero también el motivo de sus días más duros. "Ella misma me hizo decir 'tengo que seguir adelante, algún día esto va a valer la pena'".

Cuando finalmente llegó a la isla, Yily (@yilyhome en TikTok) compartió el video del esperado momento. Desde el avión, pasando por el sobrevuelo de Cuba, hasta el emotivo instante en que volvió a fundirse en un abrazo con su madre y su hija, cada imagen transmite la intensidad de esa reunión. "Solo Dios sabe cuántas lágrimas derramé en estos 8 años sin poder ver a mi hija. Este encuentro era todo lo que mi corazón anhelaba día y noche", escribió al pie del video.

En un segundo video, grabado antes del viaje pero publicado después, Yily compartió más detalles de lo vivido. "El mejor regalo de Navidad que podría haber deseado: pasar fin de año con mi hija y mi madre en Cuba era algo con lo que soñaba hace 8 años. Pero 'el tiempo de Dios es perfecto'", aseguró, mientras detallaba que también aprobaron la residencia del padre de su hija, haciendo este reencuentro aún más especial para la pequeña.

La comunidad de TikTok no tardó en reaccionar con mensajes cargados de empatía y emoción. "Estoy feliz por ti y tu familia que lograron ese abrazo que tanto anhelamos"; "Yo llevo tres años sin ver a mi hija y no hay un día que no sueñe con ese abrazo"; "No sabes cómo he llorado viendo tu video, ojalá todas tengamos pronto nuestro momento".

La historia de Yily no es solo la de una madre cubana luchadora, sino también un recordatorio de que la esperanza siempre tiene su recompensa. "No hay mal que dure 100 años. Todo llega cuando tiene que llegar", dijo, y su reencuentro con su familia es la prueba de ello.

