Crece indignación entre los cubanos por reclutas del Servicio Militar "desaparecidos" en explosión de almacén militar en Holguín

Conforme pasan las horas, crece la indignación entre los cubanos por la "desaparición" de nueve reclutas del Servicio Militar en las explosiones ocurridas en la madrugada de este martes en un almacén de armamento y municiones en el municipio Rafael Freyre, en Holguín.

Aunque la Nota Informativa del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) no lo precisó, numerosos internautas en redes sociales coinciden en apuntar que los nueve soldados que se dan por "desaparecidos" son jóvenes que se encontraban cumpliendo con el Servicio Militar.

Ese mismo Servicio que una funcionaria del MINREX en mayo de 2022 dijo en un evento de Naciones Unidas que no era "obligatorio".

De confirmarse que los nueve "soldados" desaparecidos son reclutas, ello supondría que se repite la pérdida de jóvenes inocentes, como ya ocurrió en el incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas, en agosto de 2022, cuando murieron varios jóvenes que se desempeñaban como bomberos mientras cumplían con el ineludible Servicio Militar.

Los desaparecidos son Leinier Jorge Sánchez Franco; Frank Antonio Hidalgo Almaguer; Liander José García Oliva; Yunior Hernández Rojas.

Rayme Rojas Rojas; Carlos Alejandro Acosta Silva; Brian Lázaro Rojas Long; José Carlos Guerrero García y Héctor Adrián Batista Zayas.

“¿Qué debemos hacer? ¿Quedarnos callados como siempre? ¿Admitir que solo fue un error humano, otro más? Tengo un hijo que pudo estar allí, y tú también. Niños que son forzados a cumplir con una tarea que ni tú, ni yo, ni ellos aceptan; de lo contrario, si se niegan, irían a prisión. Son reclutas, tienen el mismo estatus que los presos, y son niños...", cuestionó el internauta identificado en redes como "Eduardo Chibás".

Captura de Facebook/Eduardo Chibás

También indignada se mostró la historiadora del arte Miryorly García, quien reflejó el sentir de muchos cubanos:

“¡Qué indignación! No puedo soportar callada la falta de vergüenza y de humanidad de este gobierno y de la prensa cubana. […] Es algo psicopático, tan frío, tan indolente, que espanta. Nadie está a salvo, pobres madres que fueron ‘informadas’, cuánto dolor saber una vez más que nuestras vidas y las de nuestros hijos no les importan”, escribió en Facebook.

García también denunció el tratamiento de la prensa oficial, que limitó la información sobre el incidente en Holguín, mencionando solo nombres y cifras ambiguas de desaparecidos, mientras dedicó un extenso reportaje a la reciente excursión de Díaz-Canel a la Sierra Maestra, donde fue grabado incluso bailando, "como si hubiese algo que celebrar".

“Y acto seguido, la escueta noticia, llena de secretismo [...] Es algo psicopático, tan frío, tan indolente, que espanta. Nadie está a salvo, pobres madres que fueron "informadas", cuánto dolor saber, una vez más, que nuestras vidas y las de nuestros hijos no les importan porque son simple y fríamente psicópatas quienes dirigen este país. Triste y cómplice papel el de la prensa cubana”, concluyó Miriorly.

Captura de Facebook/Miryorly García

"¿Por qué no están todos los periodistas de Holguín en Rafael Freyre cubriendo la noticia de las explosiones? ¿Por qué un locutor leyó una nota mal redactada por televisión como última noticia en el noticiero? Si la explosión fue lo más importante, impactante y triste que pasó ayer", cuestionó por su parte el activista identificado como "Edmundo Dantés Junior", quien también arremetió contra el silencio de Díaz-Canel en las horas iniciales tras la tragedia.

Captura de Facebook/Edmundo Dantés Junior

También indignado el abogado Manuel Viera.

“Me retiro por hoy. El encoj… que traigo no me deja seguir. Siguen muriendo niños por la terquedad y el absurdo. ¡Niños de la edad de mi hijo!

Las viejas armas de la guerra fría para el enemigo que nunca llegó... para el coco... para el enemigo histórico... ahora matan a nuestros hijos.

Me gustaría que Cuba cambiara para siempre... me gustaría vivir en un país sin ejército”, escribió Viera en Facebook.

Captura de Facebook/Manuel Viera Porelcambio

La activista Yamilka Laffita (Lara Crofs), por su parte, arremetió contra la publicación de una cubana que intentó romantizar la tragedia.

“La desesperación por minimizar y enaltecer valores sin fundamento es nauseabunda. La patria no es la muerte fútil e innecesaria de nuestros jóvenes. Pretender romantizar el trágico suceso de ayer es inverosímil. ‘Patria es humanidad, es aquella porción de la humanidad que vemos más de cerca y en que nos tocó nacer; y ni se ha de permitir que con el engaño del santo nombre se defienda a monarquías inútiles’”, apuntó Laffita.

Captura de Facebook/Lara Crofs

“Momentos de terror que han vivido los residentes cerca de la unidad militar que explotó en Holguín. Madre cubana, no envíes a tu hijo al servicio militar obligatorio”, dijo el periodista Yosmany Mayeta Labrada, quien instó claramente a las madres cubanas a no enviar a sus hijos al Servicio Militar.

Captura de Facebook/Yosmany Mayeta Labrada

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) de Cuba da por "desaparecidas" a un total de 13 personas como consecuencia de las explosiones ocurridas en la madrugada de este martes en un almacén de armamento y municiones en la comunidad de Melones, en el municipio Rafael Freyre, Holguín.

Entre los desaparecidos, el MINFAR identificó a dos militares con el rango de "Mayor", dos "Segundos Suboficiales" y nueve "Soldados".

Además de los soldados citados, están "desaparecidos", el Mayor Leonar Palma Matos; el Mayor Carlos Carreño del Río; el Segundo Suboficial Orlebanis Tamé Torres y el Segundo Suboficial Yoennis Pérez Durán.

Muchas horas después del trágico suceso, Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero se han pronunciado en sus redes sociales sobre el siniestro ocurrido en Holguín; muy por el contrario, ambos ha publicado en X sendas muestras de condolencias con China por las víctimas del terremoto en Tíbet.

Preguntas frecuentes sobre la explosión en el almacén militar de Holguín