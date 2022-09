MINFAR defiende el Servicio Militar en Cuba

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (MINFAR) continúa defendiendo el Servicio Militar en Cuba a pesar de las crecientes críticas de la población.

En su cuenta de Twitter, el MINFAR definió al Servicio Militar como "una de las vías principales que permite a los ciudadanos cubanos de ambos sexos cumplir con el honroso deber de servir con las armas a la patria".

"Comprende el Servicio Militar Activo y el de Reserva", precisa el tuit.

Mientras el ejército del régimen continúa con su labor de propaganda política, en las redes sociales ha cobrado fuerza una campaña contra el Servicio Militar, luego de que varios reclutas murieran en las labores de extinción del incendio de la Base de Supertanqueros de Matanzas en agosto pasado.

Con el hashtag #NoAlServicioMilitarObligatorio, internautas cubanos exigen a la dictadura que se derogue la ley que obliga a los adolescentes varones a formalizar su inscripción en el registro militar al cumplir los 16 años.

"No más víctimas", pidió la organización jurídica independiente Cubalex.

A la par, han surgido varias denuncias de familiares de soldados que relatan las terribles condiciones a las que los han sometido en sus unidades militares.

Una carta enviada a CiberCuba por el hermano de un recluta detalla que se pasan hasta 10 días con la misma ropa sin lavarla, y cuando se rompe la turbina están días sin bañarse y casi sin tomar agua.

"Todos sabemos cómo está la situación con la comida, y aun así no los dejan que lleven cosas desde la casa. (...). Ahora la última es que, como no hay pan, les están dando arroz blanco de desayuno: tres cucharadas de arroz blanco", dijo.

"Hay que hacer algo por visibilizar la situación de los muchachos en el Servicio. No solo se están muriendo por mandarlos a hacer cosas que no les competen, como pasó en Matanzas, sino que los están tratando como si estuvieran en un campo de concentración", agregó.

Muchos consideran que esta es una etapa en la que los jóvenes pierden el tiempo, lejos de sus familias y obligados a posponer sus sueños y proyectos.

En los últimos tiempos varias madres cubanas se han negado a enviar a sus hijos al Servicio Militar.

Una cubana de ellas fue Mailyn Ramírez, quien aseguró que no le importan las consecuencias legales que pueda sufrir por su decisión, y que está dispuesta incluso a sacar a su hijo del país.

"Me acaban de decir ahora que no hacía nada con negarme, que si él se niega va preso porque ya es mayor de edad", dijo la mujer en un vídeo compartido en redes.

Mailyn acusó al gobierno de quitarles a los padres cubanos sus derechos sobre sus hijos, muchos de los cuales son el sustento de sus casas, y pidió a otras madres que la secunden.

"A todas las madres que vean mi video, que se vayan sumando y alcen sus voces. No se queden calladas y no permitan que a sus hijos se los lleven para un Servicio Militar, que no saben si se los van a entregar vivos", recalcó.

También Raisa Velázquez, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), anunció que su hijo no pasará el Servicio Militar y que responsabilizará al gobierno de lo que le suceda al joven.

"Si le pisan un dedo, si tropieza y se cae... yo voy a hacer responsable a la dictadura de lo que le pase al niño; porque no mandé a Yisel González García a decir en la ONU que el servicio militar en Cuba era voluntario", dijo la mujer a través de un video.

Raisa hacía alusión a las declaraciones de una diplomática cubana en Naciones Unidas en mayo, durante una sesión del Comité de los Derechos del Niño (CRC), quien dijo que el Servicio Militar en la isla es "voluntario", y subrayó que en Cuba no se reclutan ni se reclutarán niños.

"Es clara nuestra Ley de Defensa Nacional cuando refiere tres premisas fundamentales: la primera que los ciudadanos de ambos sexos que así lo deseen y expresen abiertamente pueden incorporarse de manera voluntaria al Servicio Militar”, dijo Yisel González García, funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), quien falseó el contenido de la ley, donde está explicitado el carácter obligatorio del reclutamiento para los varones.

Según esa ley, los ciudadanos del sexo masculino deben cumplir el Servicio Militar durante un período de dos años. En el caso de quienes obtengan una plaza universitaria, ese período se reduce a la mitad, pero sigue siendo obligatorio.