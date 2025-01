Familiares de reclutas cubanos desaparecidos en explosión arremeten contra las autoridades

Vídeos relacionados:

Un familiar de uno de los nueve reclutas desaparecidos tras explosiones en almacén militar en Rafael Freyre, en la provincia de Holguín, arremetió contra las autoridades cubanas por considerar que no han manejado de forma correcta la crisis, y no estar "haciendo nada por salvarlos". Muchos otros familiares aseguraron estar de acuerdo con su punto de vista.

“Me cuesta trabajo escribir esto porque tengo un sobrino en esa lista de desaparecidos, y sé lo difícil que es la situación para todos los familiares de esos niños, que hoy todavía los esperamos ver regresar a casa. Pero siento que no se está haciendo lo correcto, siento que esos niños todavía están vivos, pero no se está haciendo nada por salvarlos", escribió en el grupo de Facebook Revolico Freyre el internauta identificado como "Jesús Antonio".

"Los están dejando a la suerte de Dios, porque sabemos que no han hecho el intento de buscarlos, y lo que más duele es que tuvieron el valor de arriesgarlos a todos, pero ahora nadie de ellos se quiere arriesgar por esos niños que obligaron a hacer el trabajo sucio que no les correspondía", añadió.

El internauta apuntó que es capaz de imaginar a esos niños pidiendo que los ayudaran, y reiteró que "no han hecho ni el mínimo intento de buscarlos".

"Deberían unirse todos los padres, familiares cercanos y lejanos, y hacer que se cumpla, que dejen de mentir y hagan lo que tienen que hacer, que es dar la vida por tratar de salvar a los infelices que obligaron a estar allí. Yo me uno 100% y doy mi vida por la de mi sobrino y por todos los que están allí", concluyó.

En el apartado comentarios, decenas de internautas le dieron la razón, entre ellos familiares de otros desaparecidos.

“Hermano, yo también tengo un primo ahí desaparecido, y tengo la esperanza que él y todos estén con vida. Y sí, tienes toda la razón, no han hecho nada, solo decir mentiras por el noticiero. Lo único que les dicen a los familiares es que mantengan la calma", escribió Luis Manuel Driggs.

“Mi sobrino está ahí también. El grupo de rescate y salvamento especializado en esos casos tiene que activarse y entrar. Si están vivos en ese túnel, mientras más pase el tiempo, es tiempo que les resta. Se necesitan acciones inmediatas, no para mañana", apuntó por su parte Yenisell Radoiu.

“Mi primo hermano se encuentra entre los desaparecidos. Consuelo no hay ni habrá. Ellos están ahí obligados, porque fueron obligados. Basta de mentiras. No queremos más mentiras y ahora nadie se arriesga por buscarlos. Los dejan a la suerte, con vida o sin vida. ¿Qué les importa si no es su dolor?”, escribió Yusmari Roja.

“Yo también tengo a mi primo hermano allí, entre los desaparecidos, y no hacen nada por sacarlos. ?Cómo ellos sí pudieron entrar y ahora nadie puede ir por ellos. Estoy disponible por si necesitan voluntarios?", afirmó Leandro Pérez Alberteriz.

"Yo también me uno. Todos juntos podemos. Tengo ahí al primo de mi esposo y a la familia no le dan una respuesta. Solo sabemos nosotros el dolor tan grande que esto ha ocasionado", apuntó Arianna Suárez Gómez.

"Estoy de acuerdo. Tengo a mi primo ahí y presiento que están vivos. Los están dejando morir porque no tienen valor para mandar a los descarados que los obligaron a meterse ahí. No hay palabras para explicar el dolor de cada familiar. Estamos desesperados", sentenció Taily Díaz.

Otros internautas lamentaron que la prensa oficial haya silenciado prácticamente el tema de los desaparecidos en la explosión, y que el peso de los noticieros se lo lleve la mal llamada "Caravana de la Victoria".

Situación complicada en la zona cero de las explosiones

La situación en el almacén de municiones militares localizado en Melones, en el municipio holguinero Rafael Freyre, continúa siendo delicada, pues han seguido ocurriendo explosiones, lo que dificulta el acceso a la zona cero y con ello la búsqueda de los desaparecidos.

Así lo indicó este miércoles la comunicadora oficialista, Lisandra Martín. Según Martín -que puso como fecha de actualización las 8:00 p.m., de este miércoles- la explosión más reciente hasta ese momento había sido a las 3 de la tarde de este 8 de enero. Precisó que la temperatura, según las tomas termo-radiográficas de esa hora, superaban los 300 grados.

Paralelamente, un reportaje del Noticiero de Televisión y un artículo de Granma, se centraron casi exclusivamente en la evolución de las evacuaciones de vecinos en la zona, pero omitieron cualquier referencia a los desaparecidos, así como la evolución de las acciones para acceder a la zona cero de la tragedia.

El MINFAR continúa sin dar pistas sobre la evolución de las tareas de rescate de las posibles víctimas.

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) de Cuba confirmó este miércoles que dos de los desaparecidos ostentan el grado de mayor y que otros dos son segundos suboficiales; el resto (nueve) fueron identificados como “soldados”.

Los "soldados" desaparecidos son Leinier Jorge Sánchez Franco; Frank Antonio Hidalgo Almaguer; Liander José García Oliva; Yunior Hernández Rojas; Rayme Rojas Rojas; Carlos Alejandro Acosta Silva; Brian Lázaro Rojas Long; José Carlos Guerrero García y Héctor Adrián Batista Zayas.

Los militares desaparecidos son los Mayores Leonar Palma Matos y Carlos Carreño del Rio, y los Segundos Suboficiales Orlebanis Tamé Torres y Yoennis Pérez Durán.